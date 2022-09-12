В тобольском Саду Ермака поймали онаниста

«Этого мужчину уже неоднократно замечали не только в Саду Ермака, но и у водопада, на Панином Бугре, возле школы искусств на улице Челюскинцев, возле медучилища, в Роще Журавского. Это один и тот же больной человек», отметили тоболяки.