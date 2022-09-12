В тобольском Саду Ермака поймали онаниста

«Этого мужчину уже неоднократно замечали не только в Саду Ермака, но и у водопада, на Панином Бугре, возле школы искусств на улице Челюскинцев, возле медучилища, в Роще Журавского. Это один и тот же больной человек», отметили тоболяки.
По словам очевидцев, на данный момент онаниста задержали сотрудники полиции. Правда, неизвестно, надолго ли он прекратит свою деятельность.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Тюмени в одном из городских скверов был замечен пожилой эксгибиционист. Мужчина гулял и показывал свои «прелести» преимущественно детям и девушкам.