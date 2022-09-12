В регионах РФ пройдут мероприятия - спутники Конгресса молодых ученых

С 4 по 6 октября этого года в Салехарде на площадке правительства ЯНАО пройдет второе мероприятие-спутник. Присутствующие поговорят о том, как решить важные для региона задачи: обсудят способы предотвращения деформации объектов в Арктике в условиях изменений мерзлоты и климата, восстановление численности сиговых видов рыб, поднимут селекционно-племенные вопросы оленеводства на Севере, затронут разработку новых технологий утилизации отходов бурового шлама.