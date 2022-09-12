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В регионах РФ пройдут мероприятия - спутники Конгресса молодых ученых

12 сентября 20:07
Фото: roscongress.org
В Петропавловске-Камчатском с 21 по 23 сентября и в Салехарде (ЯНАО) с 4 по 6 октября состоятся мероприятия - спутники Конгресса молодых ученых, темой которых станет решение региональных задач совместно с молодыми специалистами и профессиональным научным сообществом.

Мероприятия-спутники предваряют работу большого Конгресса молодых ученых, который состоится с 1 по 3 декабря текущего года на федеральной территории “Сириуса” – города-кампуса, пишет vostokmedia.com. Мероприятия-спутники представляют собой площадки для представления и оценки проектов в области НИОКР, нацеленных на решение практических задач Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На базе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском 21-23 сентября текущего года участники первого мероприятия-спутника поделятся своими предложениями по решению задач, которые стоят перед Камчаткой. Все дни мероприятия присутствующие будут обсуждать в рабочих группах реализацию проектов, а также побывают на объектах инфраструктуры региона.

Проектные группы мероприятия посвятят вопросам формирования систем комплексного мониторинга и прогнозирования цунами и извержения вулканов, теме эффективности уборки снега и борьбы с гололедом в Петропавловске-Камчатском, перспективам разработки дистанционной системы мониторинга состояния окружающей среды, организации семеноводства и посадочного материала российских сортов картофеля в суровом климате региона.

С 4 по 6 октября этого года в Салехарде на площадке правительства ЯНАО пройдет второе мероприятие-спутник. Присутствующие поговорят о том, как решить важные для региона задачи: обсудят способы предотвращения деформации объектов в Арктике в условиях изменений мерзлоты и климата, восстановление численности сиговых видов рыб, поднимут селекционно-племенные вопросы оленеводства на Севере, затронут разработку новых технологий утилизации отходов бурового шлама.

В общей сложности программа двух мероприятий - спутников Конгресса молодых ученых состоит из более чем 20 мероприятий. Туда входит также работа 10 проектных групп, пленарная сессия, выступления экспертов и региональных руководителей, посещение объектов региональной инфраструктуры и культурные мероприятия.

Фонд Росконгресс – оператор Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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