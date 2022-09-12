В деле Виталия Бережного вновь случилась заминка

Елена Шихова, выступающая адвокатом Бережного, сейчас находится в отпуске. Второй адвокат — Сергей Ракульцев и общественный защитник — Анастасия Волк также не смогут присутствовать по объективным причинам.
Вероятно, Виталию Бережному предложат адвоката по назначению, но он имеет право от него отказаться, что скорее всего и сделает.
А значит суду придётся каким-то иным образом решать вопрос с защитой подсудимого и присяжными.
Источник «Нашего города» подтверждает, что адвокаты Бережного завтра будут отсутствовать в суде. Так что повторное рассмотрение дела затянется на неопределённый срок.
Напомним, что 28 июля, судом было принято решение распустить коллегию присяжных, так как, по мнению правоохранителей, была нарушена тайна совещательной комнаты присяжных заседателей.
Предполагается, что в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о вердикте коллегии. Но до сих пор никто не знает, соответствовала ли та информация действительности.