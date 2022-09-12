nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В деле Виталия Бережного вновь случилась заминка

12 сентября 13:14
Фото: «НашГород»
Еще одна проблема обнаружилась в деле Бережного. Завтра должен состояться новый набор коллегии присяжных, после роспуска предыдущей группы. Сторона обвинения и суд будут настаивать на скорейшем ее формировании, но сделать этого они не смогут. Защита подсудимого не сможет присутствовать на заседании.
Сюжет
Суд

Елена Шихова, выступающая адвокатом Бережного, сейчас находится в отпуске. Второй адвокат — Сергей Ракульцев и общественный защитник — Анастасия Волк также не смогут присутствовать по объективным причинам.

Вероятно, Виталию Бережному предложат адвоката по назначению, но он имеет право от него отказаться, что скорее всего и сделает.

А значит суду придётся каким-то иным образом решать вопрос с защитой подсудимого и присяжными.

Почему на самом деле суд распустил присяжных по делу Бережного
Узнать подробнее

Источник «Нашего города» подтверждает, что адвокаты Бережного завтра будут отсутствовать в суде. Так что повторное рассмотрение дела затянется на неопределённый срок.

Напомним, что 28 июля, судом было принято решение распустить коллегию присяжных, так как, по мнению правоохранителей, была нарушена тайна совещательной комнаты присяжных заседателей.

Предполагается, что в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о вердикте коллегии. Но до сих пор никто не знает, соответствовала ли та информация действительности.

«Наш город» уже рассказывал, почему на самом деле суду пришлось набирать новую коллегию.

Материалы по теме
Обвиняемый в убийстве и изнасиловании девочки Виталий Бережной написал письмо ПутинуЖена Бережного обратилась к министру связи РФ с жалобой на журналистовТюменские следователи накажут распространителя вердикта присяжных по делу Бережного
#Новости#Адвокаты#Следователи#Расследования#Уголовное дело#Прокурор г.Тюмень#Прокурор Тюменской области#Тюменский областной суд#Суд#Убийство 8-летней Насти Муравьевой#Алена Патрушева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25