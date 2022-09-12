В деле Виталия Бережного вновь случилась заминка

Еще одна проблема обнаружилась в деле Бережного. Завтра должен состояться новый набор коллегии присяжных, после роспуска предыдущей группы. Сторона обвинения и суд будут настаивать на скорейшем ее формировании, но сделать этого они не смогут. Защита подсудимого не сможет присутствовать на заседании.

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