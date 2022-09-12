У безработных тюменцев есть возможность бесплатно пройти переобучение

Возможность пройти переобучение и освоить новую профессию предоставляет кадровый центр «Работа России».
Так, Оксана Фабрициус ездила на работу в соседний район, так как в родном селе Киево не нашлось подходящей организации для трудоустройства. В кадровый центр женщина обратилась с назревшей проблемой, найти работу ближе к дому. Ведущий консультант Ялуторовского отделения предложила клиентке получить профессиональное обучение, чтобы работать по востребованной специальности на местном рынке труда.
Оксана Фабрициус прошла обучение в июне 2022 года по направлению Ялуторовского отделения кадрового центра «Работа России» Тюменской области. После учебы сразу нашелся и вариант трудоустройства в местную пекарню. Сейчас она развивает профессиональные навыки, и в свободное время готовит «вкусные» заказы для односельчан. Убеждена, что решение получить новую профессию было верным, ведь она занимается любимым делом, которое приносит стабильный доход.
Также напомним, что в Тюменской области реализуется программа по бесплатному профессиональному обучению женщин. Новую специальность могут получить безработные тюменки и мамы в декрете. Кроме того, Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. В прошлом году первые 39 участниц уже получили социальные сертификат на обучение самым актуальным профессиям.