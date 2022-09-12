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У безработных тюменцев есть возможность бесплатно пройти переобучение

12 сентября 12:03
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Безработные жители Тюменской области могут бесплатно пройти переобучение и получить новую специальность. При этом профпереподготовка доступна всем желающим, вне зависимости от возраста соискателя, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Возможность пройти переобучение и освоить новую профессию предоставляет кадровый центр «Работа России».

Так, Оксана Фабрициус ездила на работу в соседний район, так как в родном селе Киево не нашлось подходящей организации для трудоустройства. В кадровый центр женщина обратилась с назревшей проблемой, найти работу ближе к дому. Ведущий консультант Ялуторовского отделения предложила клиентке получить профессиональное обучение, чтобы работать по востребованной специальности на местном рынке труда.

Оксана Фабрициус прошла обучение в июне 2022 года по направлению Ялуторовского отделения кадрового центра «Работа России» Тюменской области. После учебы сразу нашелся и вариант трудоустройства в местную пекарню. Сейчас она развивает профессиональные навыки, и в свободное время готовит «вкусные» заказы для односельчан. Убеждена, что решение получить новую профессию было верным, ведь она занимается любимым делом, которое приносит стабильный доход.

Также напомним, что в Тюменской области реализуется программа по бесплатному профессиональному обучению женщин. Новую специальность могут получить безработные тюменки и мамы в декрете. Кроме того, Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. В прошлом году первые 39 участниц уже получили социальные сертификат на обучение самым актуальным профессиям.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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