Тюменцы приняли свет от прожектора за НЛО

«Паранормальное явление в микрорайоне Мыс. Внимательно присмотритесь на небо, видно как белое пятно кружит над домом. Очень страшно», написал автор видео.
В комментариях под постом горожане пояснили «оператору», что не НЛО, а всего лишь свет от прожектора.
«В Тюмени много прожекторов. Один из них находится на здании СУЭНКО в районе улицы Харьковской. Устанавливать прожекторы не запрещено. Под запретом находятся только сильно яркие», пояснила Ирина Х.
Ранее «Наш Город» писал, что год назад жители Ишима заметили стремительно пролетевший над городом летающий объект. Тогда горожане предположили, что это могла быть баллистическая ракета. Однако официальной информации об ее запуске опубликовано где-либо не было.