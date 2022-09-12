Тюменцы попали в скандальное шоу на федеральном канале

После выхода шоу в эфир данным делом заинтересовались в Следственном комитете. В ходе расследования выяснилось, что опекунша не только применяла физическую силу против подростков, но и присвоила себе принадлежащие им деньги — более 5 миллионов рублей. На денежные средства она построила дом.