nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы попали в скандальное шоу на федеральном канале

12 сентября 11:00
Фото: 1Mi
Жители Тюменской области попали в эфир федерального канала. Тюменцы приняли участие в скандальном шоу на НТВ «ДНК». В передачу обратился сын Владимира Цедрика из Тюмени с просьбой «расставить все точки над и» в запутанных отношениях между отцом и его подругой.

По словам Антона Цедрика, женщина заявила, что ее 8-летний сын является сыном Владимира Цедрика теперь требует от последнего выплаты алиментов. При этом сама не работает. Между тем потенциальный отец с матерью ребенка никогда вместе не жили — встречи носили разовый характер.

В студии федерального канала тюменцы разбирались — чей же это ребенок и должен ли ему Владимир Цедрик выплачивать алименты? Выяснения отношений между любовниками сопровождалось периодическими потасовками.

Отметим, тюменцы уже не в первый раз принимают участие в ток-шоу федеральных каналах. В июне прошлого года в известную передачу «Мужское/Женское» обратились подростки, взятые ранее под опеку жительницей Тюмени. Ребята заявили об истязаниях со стороны приемной мамы.

После выхода шоу в эфир данным делом заинтересовались в Следственном комитете. В ходе расследования выяснилось, что опекунша не только применяла физическую силу против подростков, но и присвоила себе принадлежащие им деньги — более 5 миллионов рублей. На денежные средства она построила дом.

В июле этого года над опекуншей состоялся суд. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25