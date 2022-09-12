Тюменцы попали в скандальное шоу на федеральном канале

По словам Антона Цедрика, женщина заявила, что ее 8-летний сын является сыном Владимира Цедрика теперь требует от последнего выплаты алиментов. При этом сама не работает. Между тем потенциальный отец с матерью ребенка никогда вместе не жили — встречи носили разовый характер.
В студии федерального канала тюменцы разбирались — чей же это ребенок и должен ли ему Владимир Цедрик выплачивать алименты? Выяснения отношений между любовниками сопровождалось периодическими потасовками.
Отметим, тюменцы уже не в первый раз принимают участие в ток-шоу федеральных каналах. В июне прошлого года в известную передачу «Мужское/Женское» обратились подростки, взятые ранее под опеку жительницей Тюмени. Ребята заявили об истязаниях со стороны приемной мамы.
После выхода шоу в эфир данным делом заинтересовались в Следственном комитете. В ходе расследования выяснилось, что опекунша не только применяла физическую силу против подростков, но и присвоила себе принадлежащие им деньги — более 5 миллионов рублей. На денежные средства она построила дом.
В июле этого года над опекуншей состоялся суд. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.