Тюменцам пообещали заморозки до — 5

По данным виртуальных синоптиков, в понедельник, 12 сентября, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер со скоростью 1- 6 метров в секунду. Температура воздуха составит + 7 + 12.
Вторник порадует жителей областной столицы небольшим потеплением. Ночью столбики термометров покажут + 7 + 10, к полудню воздух прогреется до + 14 + 15. День пройдет при переменной облачности.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на позднее начало отопительного сезона в областной столице. По словам горожан, из-за холода в квартирах простывают дети. Обогреватели в данной ситуации не спасают.