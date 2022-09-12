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Тюменцам пообещали заморозки до — 5

12 сентября 05:12
Фото: 1Mi
Жителей Тюменской области предупредили о заморозках. По прогнозам метеорологов, понижение температуры воздуха в ночные часы до 0 -5 ожидается 14 и 15 сентября. Также заморозки вероятны и сегодня ночью.

По данным виртуальных синоптиков, в понедельник, 12 сентября, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер со скоростью 1- 6 метров в секунду. Температура воздуха составит + 7 + 12.

Вторник порадует жителей областной столицы небольшим потеплением. Ночью столбики термометров покажут + 7 + 10, к полудню воздух прогреется до + 14 + 15. День пройдет при переменной облачности.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на позднее начало отопительного сезона в областной столице. По словам горожан, из-за холода в квартирах простывают дети. Обогреватели в данной ситуации не спасают.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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