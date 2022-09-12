nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменскую систему сбора и удаления радиоактивных отходов обслуживают за 9 млн рублей

12 сентября 14:15
Фото: 1Mi
Лечебное учреждение «Медицинский город» проводит аукцион для заключения контракта для обслуживания специализированных систем сбора и удаления радиоактивных отходов. Соответствующий лот № 32211683949 размещён на сайте Госзакупки.

Заявки от подрядчиков принимаются до 20 сентября. Организации предстоит обслуживать самотечную спецканализацию. Стоимость услуг оценивается почти в 9 млн рублей.

«Данная система основана на удалении в спецканализацию всех радиоактивных экскретов от больных в «активных» палатах с крайне ограниченным количеством смывной воды»сообщается в документации к лоту № 32211683949 (Приложении№1).

Организации предстоит обслуживать и проводить радиационный контроль 58 объектов спецканализации и вентиляции. Ремонт проводится по заявке заказчика.

Материалы по теме
В Тюмени выяснили был ли опасен радиоактивный мусоровоз
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25