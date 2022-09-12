Тюменскую систему сбора и удаления радиоактивных отходов обслуживают за 9 млн рублей

Заявки от подрядчиков принимаются до 20 сентября. Организации предстоит обслуживать самотечную спецканализацию. Стоимость услуг оценивается почти в 9 млн рублей.
«Данная система основана на удалении в спецканализацию всех радиоактивных экскретов от больных в «активных» палатах с крайне ограниченным количеством смывной воды»сообщается в документации к лоту № 32211683949 (Приложении№1).
Организации предстоит обслуживать и проводить радиационный контроль 58 объектов спецканализации и вентиляции. Ремонт проводится по заявке заказчика.