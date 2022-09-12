Тюменская физико-математическая школа вошла в ТОП-100 престижного рейтинга

В сотрудничестве с Тюменским колледжем производственных и социальных технологий ребята из ФМШ участвовали в категории Юниоры по компетенциям геопространственные технологии и 3 D моделирование для компьютерных игр.
Юниорское движение WorldSkills Russia Juniors активно развивается в Тюменской области. Данный проект направлен на раннее погружение школьников в профессии и позволяет ребятам еще в юном возрасте определиться с будущей профессиональной траекторией.
Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными задачами школ области является: ранее вовлечения в научную, исследовательскую, предметно-прикладную деятельность, подготовка школьников к успешному участию в предметных олимпиадах, молодежных научных форумах, совершенствование навыков исследовательской деятельности, развитие креативности, повышение уровня социализации личности.