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Тюменская физико-математическая школа вошла в ТОП-100 престижного рейтинга

12 сентября 11:01
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
Физико-математическая школа Тюменской области вошла в ТОП-100 лучших образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia Juniors. Об этом сегодня, 12 сентября, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

В сотрудничестве с Тюменским колледжем производственных и социальных технологий ребята из ФМШ участвовали в категории Юниоры по компетенциям геопространственные технологии и 3 D моделирование для компьютерных игр.

Юниорское движение WorldSkills Russia Juniors активно развивается в Тюменской области. Данный проект направлен на раннее погружение школьников в профессии и позволяет ребятам еще в юном возрасте определиться с будущей профессиональной траекторией.

Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными задачами школ области является: ранее вовлечения в научную, исследовательскую, предметно-прикладную деятельность, подготовка школьников к успешному участию в предметных олимпиадах, молодежных научных форумах, совершенствование навыков исследовательской деятельности, развитие креативности, повышение уровня социализации личности.

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