Торговец получил 4,5 года за продажу алкоголя из-за которого погибли 10 тюменцев

Он покупал продукцию, которая содержала метанол, в Екатеринбурге.
«С 31 декабря 2021 года фигурант реализовывал контрафакт, объемом 0.5, 0.25 литра, содержащую в своем составе метиловый спирт (метанол), входящий в список ядовитых веществ, в объеме, превышающем допустимые уровни в торговые точки г. Тюмени»сообщили представители СКР по Тюменской области.
Злоумышленник должен заплатить штраф в 932 000 рублей, и ещё 200 000 по гражданскому иску.
Ранее «Наш город» сообщал, что по делу о массовом отравлении палёной водкой в Тюмени задержали 14 торговцев.