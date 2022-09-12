Торговец получил 4,5 года за продажу алкоголя из-за которого погибли 10 тюменцев

Тюменец получил 4,5 года колонии за продажу контрафактного алкоголя из-за которого погибли 10 человек, сообщает пресс-службе СКР по Тюменской области. 36-летнего мужчину признали виновным по ст. 238 и 171 УК РФ.

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