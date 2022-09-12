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Торговец получил 4,5 года за продажу алкоголя из-за которого погибли 10 тюменцев

12 сентября 12:51
Фото: 1Mi
Тюменец получил 4,5 года колонии за продажу контрафактного алкоголя из-за которого погибли 10 человек, сообщает пресс-службе СКР по Тюменской области. 36-летнего мужчину признали виновным по ст. 238 и 171 УК РФ.
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Тюмень

Он покупал продукцию, которая содержала метанол, в Екатеринбурге.

«С 31 декабря 2021 года фигурант реализовывал контрафакт, объемом 0.5, 0.25 литра, содержащую в своем составе метиловый спирт (метанол), входящий в список ядовитых веществ, в объеме, превышающем допустимые уровни в торговые точки г. Тюмени»сообщили представители СКР по Тюменской области.

Злоумышленник должен заплатить штраф в 932 000 рублей, и ещё 200 000 по гражданскому иску.

Ранее «Наш город» сообщал, что по делу о массовом отравлении палёной водкой в Тюмени задержали 14 торговцев.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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