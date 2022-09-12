Тестоводу отрезало два пальца на тюменском «Хлебокомбинате Абсолют»

Всё произошло на заводе 27 июня. Тестовод пыталась устранить образовавшееся уплотнение муки в трубе раздатчика.
«После удаления уплотнения муки шнек раздатчика, бывший в заблокированном состоянии, продолжил работу и нанёс ей травму правой руки в виде ампутации 2 -х пальцев на уровне средней фаланги, раны на 3-ем пальце»сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.
В ходе расследования была отмечена неудовлетворительная организация работы на производстве.
В конце августа «Наш город» сообщал, что «Абсолют» обвинили в нарушении санитарных норм. Работники предприятия выкладывали хлеб на пол.