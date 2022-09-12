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Тестоводу отрезало два пальца на тюменском «Хлебокомбинате Абсолют»

12 сентября 10:30
Фото: 1Mi
Тюменский ООО «Хлебокомбинат Абсолют» заплатит 350 000 рублей в качестве компенсации морального вреда тестоводу Ольге К. По данным объединённой пресс-службы тюменских судов, женщина получила травму в виде ампутации 2-х пальцев.

Всё произошло на заводе 27 июня. Тестовод пыталась устранить образовавшееся уплотнение муки в трубе раздатчика.

«После удаления уплотнения муки шнек раздатчика, бывший в заблокированном состоянии, продолжил работу и нанёс ей травму правой руки в виде ампутации 2 -х пальцев на уровне средней фаланги, раны на 3-ем пальце»сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.

В ходе расследования была отмечена неудовлетворительная организация работы на производстве.

В конце августа «Наш город» сообщал, что «Абсолют» обвинили в нарушении санитарных норм. Работники предприятия выкладывали хлеб на пол.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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