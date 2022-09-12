Тестоводу отрезало два пальца на тюменском «Хлебокомбинате Абсолют»

«После удаления уплотнения муки шнек раздатчика, бывший в заблокированном состоянии, продолжил работу и нанёс ей травму правой руки в виде ампутации 2 -х пальцев на уровне средней фаланги, раны на 3-ем пальце»сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.