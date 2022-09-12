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Союз операторов наружной рекламы оказал помощь ЛДНР в рамках акции «Щит добра»

12 сентября 07:33
Фото: телеграм SoyuzNR
В рамках реализации акции «Щит добра» Союз операторов наружной рекламы продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. За минувшие две недели организация собрала товары в размере 44 миллиона рублей.

Руководство Союза операторов наружной рекламы предложило клиентам рекламные поверхности по всему государству взамен получения от них выпускаемой продукции. Об этом пишет regnum.ru.

«Гуманитарку» собирали для жителей ДНР и ЛНР в нескольких российских субъектах. Компании-операторы, их партнеры, а также рекламодатели совместными усилиями собрали постельные принадлежности, антисептики, гигиенические средства и пр.

«Мы сразу же откликнулись на эту нужную инициативу, — констатировал официальный представитель Союза операторов наружной рекламы Алексей Митрюшин. — За считаные месяцы в союз вошло около 500 организаций по всей стране».

Акция «Щит добра» чрезвычайно важна на фоне очень сложной гуманитарной ситуации, которая наблюдается сегодня в республиках. Об этом заявил руководитель медиагруппы «Рим» Илья Фомин, руководящий координационным советом Союза операторов наружной рекламы.

«Мы понимаем, насколько тяжело сейчас приходится там простым людям», — заявил Фомин.

Подчеркнем, что некоторые операторы не только предоставляли производимые товары взамен рекламных поверхностей, но и выделяли личные финансовые средства на закупки товаров в рамках сбора гуманитарного груза для жителей Донбасса.

О готовности нуждающимся заявили на данный момент руководители организаций и предприятий из следующих российских субъектов: Республика Татарстан, Курская, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Челябинская и Свердловская области, а также Москва.

Запланированные в рамках акции «Щит добра» поставки будут осуществляться на постоянной основе, резюмировали официальные представители Союза операторов наружной рекламы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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