РЭО запустил электронную торговую площадку для сделок со вторсырьём

Все участники платформы должны проходить верификацию. Например, утилизирующие предприятия смогут выйти на биржу только при наличии регистрации в специальном реестре РОП, передает tass.ru.
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что новая электронная торговая площадка — это не просто биржа, а неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать-продавать, то есть заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП и т. д. Всё это направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.
«В основе экономики замкнутого цикла лежит цикличное использование всех видов отходов. Наша площадка сделает его прозрачным — позволит отследить движение отходов по всей бизнес-цепочке от места образования до вторичной переработки», — сказал Буцаев.
На площадке можно осуществлять поиск необходимых лотов по дистанции, сделки на оказание услуг по утилизации, транспортировке, проведение закрытых и открытых аукционов, подтверждение исполнения сделок в госорганах, подать заявку на кредитование и страхование.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".
Госорганы могут оперативно получать отчетность по сделкам, аналитику по местам возникновения отходов, переработки и вторичного использования, а также отчетность для консолидации и сверки информации по обязательствам участников рынка и финансовым потокам.