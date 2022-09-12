РЭО запустил электронную торговую площадку для сделок со вторсырьём

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что новая электронная торговая площадка — это не просто биржа, а неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать-продавать, то есть заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП и т. д. Всё это направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.