Регоператор сообщил, где откроются первые в Тюменской области экодома

Напомним, о старте крупного экологического проекта в трех регионах УрФО этой осенью заявила компания ООО «ХКЭС». В Тюменской области инициативу реализует региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «ТЭО» в партнёрстве с крупнейшей нефтегазохимической компанией России СИБУР.
Первыми открытыми площадками в Тюмени станут экодома «Гудвин», вблизи одноимённого торгово-развлекательного центра, и «Сити Молл», который разместится на Мысу — в микрорайоне, называемом легкими Тюмени. Параллельно выбираются места для установки объектов в других частях города, а также в Тобольске и Ишиме.
«Мы уже набираем команду для работы в проекте, а также активно изучаем отзывы, поступающие от тюменцев и общественных организаций. Например, жители региона высказываются о том, какими хотели бы видеть экодома, что хотели бы узнать, предлагают свои мастер-классы и необычные подходы к организации раздельного сбора отходов. Самые интересные идеи дополнят концепцию проекта и лягут в основу нашей работы», сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Помимо раздельного сбора отходов, интересных лекций, встреч с экоактивистами, экоигр и мастер-классов в экодомах тюменцы смогут узнать всё о повторном использовании полезных материалов: кто перерабатывает вторсырьё, как это происходит и что можно сделать из обычных бутылок, банок, карточек, газет. В экодомах наглядно покажут почему мусор — это ценный ресурс и продемонстрируют, что даже пластик может быть «добрым».
«Как ответственный производитель полимерной продукции, СИБУР через собственные инвестиции и совместные проекты с партнерами поддерживает развитие в России экономики замкнутого цикла и вовлечение пластиковых отходов в повторное производство. В частности, компания запустила бренд полимерной продукции Vivilen с содержанием переработанного пластика для производства изделий пищевого и не пищевого применения. Проект экодомов позволит не только расширять инфраструктуру сбора вторсырья, но и формировать сообщества небезразличных к экологии местных жителей и развивать ответственное отношение к окружающей среде»,пояснил директор по устойчивому развитию СИБУР Максим Ремчуков.
Как отметили в компании, к сотрудничеству приглашаются все неравнодушные к экологии и вопросам разумного потребления ресурсов люди. Свои идеи жители области могут направить любым удобным способом: написать регоператору в соцсетях, воспользоваться электронной почтой или официальным сайтом. По вопросу трудоустройства в экодома тюменцы могут обращаться по телефону +7-982-940-11-79 или почте [email protected]