Регоператор сообщил, где откроются первые в Тюменской области экодома

«Мы уже набираем команду для работы в проекте, а также активно изучаем отзывы, поступающие от тюменцев и общественных организаций. Например, жители региона высказываются о том, какими хотели бы видеть экодома, что хотели бы узнать, предлагают свои мастер-классы и необычные подходы к организации раздельного сбора отходов. Самые интересные идеи дополнят концепцию проекта и лягут в основу нашей работы», сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».