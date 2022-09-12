«Раньше не было телефонов — учились нормально»: родители о запрете гаджетов в школах

Напомним, 31 августа, на IX Общероссийском родительском собрании министр просвещения Сергей Кравцов заявил о том, что с этого года ученикам запретят пользоваться мобильными устройствами на занятиях.
По словам Кравцова, использование смартфонов оказывает негативное влияние на здоровье детей. Кроме того, он добавил, что если родителю срочно нужно связаться с ребенком, это можно сделать через классного руководителя.
Телефонами можно будет пользоваться только вне уроков. Перемена — самое время.
Еще с 1 января 2021 года в силу вступили санитарные правила под названием «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Это постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Документ без проблем можно найти на официальном сайте правовой информации.
В пункте 3.5.3. документа написано следующее:
«Для образовательных целей мобильные средства связи не используются».
Видимо, на данный документ и сослался министр просвещения.
Однако, упоминалось, что телефоны и гаджеты можно использовать в образовательных целях. Выдвигались требования к мобильным телефонам и компьютерам.Также было прописано время: сколько дети могут использовать телефон на уроке. Например, детям 5-7 лет непрерывно использовать телефон разрешалось 5-7 минут, детям 1-4-х классов –10 минут, а 5-9-х классов — 15 минут.
Заместитель губернатора Тюменской области и директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер сообщил о том, что введение запрета телефонов на уроках неоднократно обсуждалось.
Специалисты областного департамента образования уверены, что гаджеты отвлекают детей от учебного процесса. Но чтобы совсем не ограничивать свободу учащихся, разрешено пользоваться мобильниками в рамках образовательного процесса.
«Наш город» решил связаться с пресс-службой департамента образования и науки Тюменской области, чтобы выяснить подробности решения.
Нам ответили, что ведомство ответственно подходит к вопросу запрета мобильных телефонов в школах региона. По словам главного специалиста отдела информационно-аналитического обеспечения и защиты информации Департамента образования и науки Тюменской области Оксаны Крестьяновой, данная тема сейчас является актуальной и находится в процессе обсуждения и проработки.
«Большинство родителей и учителей согласны с тем, что телефоны отвлекают детей от занятий. Важно отметить, что для экстренной связи, а также на перемене ребенок может пользоваться телефоном, но не во время учебного процесса. Допускается использование гаджетов педагогами для обратной связи, проведения голосований и подбора материалов», прокомментировала Оксана Крестьянова.
Специалист отдела информационно-аналитического обеспечения и защиты информации областного департамента образования отмечает, что принятые меры направлены на сохранение здоровья детей, поскольку мобильные телефоны имеют маленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки. Также она добавила, что в ведомстве заботятся о том, чтобы ученики получали знания в полном объеме.
Однако, не все родители разделяют позицию властей насчет запрета мобильных телефонов.
«Это возмутительно. Я хочу, чтобы сын всегда был на связи. Почему кто-то считает, что имеет право решать за родителей, чем занимается его ребенок?» негодует мама школьника Ольга Н.
Мама другого ученика тюменской школы считает, что было бы правильнее создать специальный бокс для хранения телефонов, куда бы дети клали гаджеты на время занятия.
«Мне непонятна эта категоричность. А если на уроке произойдет что-то, что ребенок хотел бы зафиксировать?» высказалась мама шестиклассника.
Другие же родители одобряют принятое решение и считают, что использование телефона должно быть запрещено в любом случае.
«Правильное решение приняли наши власти. Если что-то не устраивает — обучайтесь дома, меньше шума будет. Важно, чтобы ребенок был сосредоточен на предмете, а не на игрушках», считает Марина Л.
«Как же вы жили без телефонов? Раньше не было никакой техники — и ничего, учились нормально», говорит еще один родитель.
Действительно, не всех устраивает подобный запрет. О том, как будут действовать изменения — покажет время. Однако, важно, чтобы в чрезвычайной ситуации ребенок всегда мог связаться с родителями.