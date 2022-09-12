«Раньше не было телефонов — учились нормально»: родители о запрете гаджетов в школах

«Большинство родителей и учителей согласны с тем, что телефоны отвлекают детей от занятий. Важно отметить, что для экстренной связи, а также на перемене ребенок может пользоваться телефоном, но не во время учебного процесса. Допускается использование гаджетов педагогами для обратной связи, проведения голосований и подбора материалов», прокомментировала Оксана Крестьянова.