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«Раньше не было телефонов — учились нормально»: родители о запрете гаджетов в школах

12 сентября 01:49
Фото: 1Mi
Тюменские школьники расстроены: с 1 сентября в учебных заведениях запрещено пользоваться телефонами и другими гаджетами. «Наш город» выяснил, действительно ли все так и с какой целью ввели эту реформу.
Сюжет
Тюмень

Напомним, 31 августа, на IX Общероссийском родительском собрании министр просвещения Сергей Кравцов заявил о том, что с этого года ученикам запретят пользоваться мобильными устройствами на занятиях.

По словам Кравцова, использование смартфонов оказывает негативное влияние на здоровье детей. Кроме того, он добавил, что если родителю срочно нужно связаться с ребенком, это можно сделать через классного руководителя.

Телефонами можно будет пользоваться только вне уроков. Перемена — самое время.

Еще с 1 января 2021 года в силу вступили санитарные правила под названием «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Это постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Документ без проблем можно найти на официальном сайте правовой информации.

В пункте 3.5.3. документа написано следующее:

«Для образовательных целей мобильные средства связи не используются».

Видимо, на данный документ и сослался министр просвещения.

Однако, упоминалось, что телефоны и гаджеты можно использовать в образовательных целях. Выдвигались требования к мобильным телефонам и компьютерам.Также было прописано время: сколько дети могут использовать телефон на уроке. Например, детям 5-7 лет непрерывно использовать телефон разрешалось 5-7 минут, детям 1-4-х классов –10 минут, а 5-9-х классов — 15 минут.

Фото: 1Mi

Заместитель губернатора Тюменской области и директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер сообщил о том, что введение запрета телефонов на уроках неоднократно обсуждалось.

Специалисты областного департамента образования уверены, что гаджеты отвлекают детей от учебного процесса. Но чтобы совсем не ограничивать свободу учащихся, разрешено пользоваться мобильниками в рамках образовательного процесса.

«Наш город» решил связаться с пресс-службой департамента образования и науки Тюменской области, чтобы выяснить подробности решения.

Нам ответили, что ведомство ответственно подходит к вопросу запрета мобильных телефонов в школах региона. По словам главного специалиста отдела информационно-аналитического обеспечения и защиты информации Департамента образования и науки Тюменской области Оксаны Крестьяновой, данная тема сейчас является актуальной и находится в процессе обсуждения и проработки.

«Большинство родителей и учителей согласны с тем, что телефоны отвлекают детей от занятий. Важно отметить, что для экстренной связи, а также на перемене ребенок может пользоваться телефоном, но не во время учебного процесса. Допускается использование гаджетов педагогами для обратной связи, проведения голосований и подбора материалов», прокомментировала Оксана Крестьянова.

Специалист отдела информационно-аналитического обеспечения и защиты информации областного департамента образования отмечает, что принятые меры направлены на сохранение здоровья детей, поскольку мобильные телефоны имеют маленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки. Также она добавила, что в ведомстве заботятся о том, чтобы ученики получали знания в полном объеме.

Однако, не все родители разделяют позицию властей насчет запрета мобильных телефонов.

«Это возмутительно. Я хочу, чтобы сын всегда был на связи. Почему кто-то считает, что имеет право решать за родителей, чем занимается его ребенок?» негодует мама школьника Ольга Н.

Фото: 1Mi

Мама другого ученика тюменской школы считает, что было бы правильнее создать специальный бокс для хранения телефонов, куда бы дети клали гаджеты на время занятия.

«Мне непонятна эта категоричность. А если на уроке произойдет что-то, что ребенок хотел бы зафиксировать?» высказалась мама шестиклассника.

Другие же родители одобряют принятое решение и считают, что использование телефона должно быть запрещено в любом случае.

«Правильное решение приняли наши власти. Если что-то не устраивает — обучайтесь дома, меньше шума будет. Важно, чтобы ребенок был сосредоточен на предмете, а не на игрушках», считает Марина Л.

«Как же вы жили без телефонов? Раньше не было никакой техники — и ничего, учились нормально», говорит еще один родитель.

Действительно, не всех устраивает подобный запрет. О том, как будут действовать изменения — покажет время. Однако, важно, чтобы в чрезвычайной ситуации ребенок всегда мог связаться с родителями.

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