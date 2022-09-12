«Рано или поздно с той стороны сломаются»: артиллерист-ростовчанин о службе в СВО

Если честно, для себя на несколько этапов могу разделить всю СВО. Первый этап – это мы просто постоянно ехали. Ежедневно большие марши, каждый раз ночуешь где-то в новом месте. Высшее командование, понятно, общую картину как-то видит, а на нашем уровне где там этот враг, какой общий расклад – не всегда понятно тут просто команды выполняешь, как положено. Второй этап, когда мы уже конкретно прибыли в одну из украинских областей и начались бои. Потом перебросили в другое место, еще через пару недель – в другое. Артиллерия сейчас – важный ресурс, постоянно должен работать. Вот и работаем там, где требуемся.