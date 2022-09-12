Ради безопасности детей: тюменские автоинспекторы проводят профилактические рейды

Сотрудники ГИБДД проведут инструктажи для родителей в детских поликлиниках, в женских консультациях и торговых центрах мастер-классы по выбору и установке детских автокресел. Необходимость в этом есть. Почти семь тысяч водителей в этом году привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Большинство из них — родители юных пассажиров.