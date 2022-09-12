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Ради безопасности детей: тюменские автоинспекторы проводят профилактические рейды

12 сентября 10:52
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В начале нового учебного года перевозка детей-пассажиров в автомобилях под особым контролем тюменских автоинспекторов. Рейды проводятся у школ, детских садов и поликлиник. Главное за чем следят сотрудники ГИБДД, это, чтобы дети перевозились в безопасности, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Каждый 19-й юный пассажир, ставший в этом году участником ДТП в Тюменской области, следовал в автомобиле без удерживающего устройства, с нарушением ПДД. С начала года в регионе произошло 119 ДТП с участием детей-пассажиров, два ребенка погибли, 144 ранены.

Сотрудники ГИБДД проведут инструктажи для родителей в детских поликлиниках, в женских консультациях и торговых центрах мастер-классы по выбору и установке детских автокресел. Необходимость в этом есть. Почти семь тысяч водителей в этом году привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Большинство из них — родители юных пассажиров.

Напомним, повсеместно по Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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