Продолжается прием заявок на участие в чемпионате по робототехнике и программированию

Зарегистрироваться можно до 26 сентября. Заочный отборочный этап продлится до 3 октября, после чего станут известны финалисты, которые будут очно защищать свои проекты перед комиссией. Участвовать могут дети и молодежь от 7 до 23 лет индивидуально или в команде.