Продолжается прием заявок на участие в чемпионате по робототехнике и программированию

Пока еще есть время принять участие в отборочном этапе: нужно лишь подать заявку на одно из двух направлений.
По направлению «Робототехника» принимаются работы в номинациях: «Интернет вещей», «Промышленная робототехника», «Сервисная робототехника». В направлении «Программирование» работой может выступать сайт, приложение, программное обеспечение в номинациях: «Популярное образование, развлечение и мультимедиа», «Системы и приложения для бизнеса», «Искусственный интеллект».
Также по каждому направлению есть дополнительная номинация «Моя ИТ-идея», где участник может создать программный продукт или устройство по идее конкурса «Моя ИТ-идея».
Зарегистрироваться можно до 26 сентября. Заочный отборочный этап продлится до 3 октября, после чего станут известны финалисты, которые будут очно защищать свои проекты перед комиссией. Участвовать могут дети и молодежь от 7 до 23 лет индивидуально или в команде.
Для участия конкурсанты должны заполнить заявку, направить презентацию конкурсной работы в электронном виде, ссылки на просмотр и скачивание видеоролика о проекте на почту [email protected] (в теме сообщения указывать «Работа на чемпионат ФИО участника»). Подробные условия проведения чемпионата можно посмотреть в положении на официальном сайте.
Напомним, среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.
Развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».