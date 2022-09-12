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Продолжается прием заявок на участие в чемпионате по робототехнике и программированию

12 сентября 13:07
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Продолжается прием заявок на участие в чемпионате по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. Финал состязаний состоится 17 октября в рамках ИТ-недели и детского форума «ИНФОТЕХ Junior», сообщает региональный департамент информатизации.

Пока еще есть время принять участие в отборочном этапе: нужно лишь подать заявку на одно из двух направлений.

По направлению «Робототехника» принимаются работы в номинациях: «Интернет вещей», «Промышленная робототехника», «Сервисная робототехника». В направлении «Программирование» работой может выступать сайт, приложение, программное обеспечение в номинациях: «Популярное образование, развлечение и мультимедиа», «Системы и приложения для бизнеса», «Искусственный интеллект».

Также по каждому направлению есть дополнительная номинация «Моя ИТ-идея», где участник может создать программный продукт или устройство по идее конкурса «Моя ИТ-идея».

Зарегистрироваться можно до 26 сентября. Заочный отборочный этап продлится до 3 октября, после чего станут известны финалисты, которые будут очно защищать свои проекты перед комиссией. Участвовать могут дети и молодежь от 7 до 23 лет индивидуально или в команде.

Для участия конкурсанты должны заполнить заявку, направить презентацию конкурсной работы в электронном виде, ссылки на просмотр и скачивание видеоролика о проекте на почту [email protected] (в теме сообщения указывать «Работа на чемпионат ФИО участника»). Подробные условия проведения чемпионата можно посмотреть в положении на официальном сайте.

Напомним, среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.

Развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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