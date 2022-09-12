Предпоказы сентября от Синема Парк ТРЦ «Гудвин»

Саша Сосланов никогда не унывает. Даже когда его выгоняют из университета, а красавица Нина уезжает в Москву, Сос идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий — «экспресс». Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти «экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.