Предпоказы сентября от Синема Парк ТРЦ «Гудвин»

«Тибра»: всероссийская премьера мистического триллера с Анкой Пересильд
13 сентября «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру мистического триллера «Тибра».
Девочка-альбинос по прозвищу Мука, единственный свидетель загадочного исчезновения сверстницы, влюбляется в главного подозреваемого, и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы.
«Это история о становлении личности, взаимоотношениях подростков, отцов и детей. Поэтому, думаю, наш фильм будет интересен каждому поколению»,рассказывает режиссер фильма Анна Гороян.
Анка Пересильд за роль в фильме «Тибра» получила главную женскую награду на международном кинофестивале SOL в испанском городе Торревьехе. Представители фестивального жюри отметили сильную игру начинающей актрисы в дебютном для нее проекте.
16+
«Красная шапочка»: всероссийская премьера сказочного приключения для всей семьи
17 сентября «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру сказочного приключения для всей семьи «Красная шапочка».
Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя, взглянуть своим страхам в глаза и найти своё предназначение.
12+
«Экспресс»: всероссийская премьера комедии от создателей «Чики» и «Аритмии», фаворита фестиваля «Окно в Европу»
21 сентября «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру комедии Руслана Братова «Экспресс». Картина стала абсолютным фаворитом фестиваля «Окно в Европу» получил награды за лучшую операторскую работу, лучший актерский ансамбль и лучший фильм.
«Экспресс» — это история взросления молодого человека в небольшом провинциальном городе. Фильм балансирует между авантюрной комедией и драмой — именно такую жанровую композицию режиссер Руслан Братов успешно реализовал в своем дебютном короткометражном фильме «Лалай-Балалай», ставшим международным фестивальным хитом.
Саша Сосланов никогда не унывает. Даже когда его выгоняют из университета, а красавица Нина уезжает в Москву, Сос идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий — «экспресс». Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти «экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь.
16+
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