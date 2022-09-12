Понедельник — день тяжелый: в начале недели в поликлиниках Тюмени очереди в очередь

В департаменте здравоохранения ответили на жалобу тюменцев, недовольных очередью в фильтре детской поликлиники № 8. После жалобы врачи открыли третий кабинет. Но горожан также попросили брать в расчет то, что каждый понедельник, в первой половине дня, в поликлиниках регистрируется наибольшая обращаемость.

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