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Понедельник — день тяжелый: в начале недели в поликлиниках Тюмени очереди в очередь

12 сентября 09:16
Фото: «НашГород»
В департаменте здравоохранения ответили на жалобу тюменцев, недовольных очередью в фильтре детской поликлиники № 8. После жалобы врачи открыли третий кабинет. Но горожан также попросили брать в расчет то, что каждый понедельник, в первой половине дня, в поликлиниках регистрируется наибольшая обращаемость.

Из-за особого спроса на медицинскую помощь в понедельник утром, в депздраве советуют жителям заранее готовиться к большим очередям.

Но время приема не должно превышать норматив в 120 минут, в таком случае для пациентов должны открыть еще один кабинет приема.

Но тюменские родители также жаловались на невозможность дозвониться до 8-й поликлиники, чтобы вызвать врача на дом.

«За первые четыре часа работы семь операторов контакт-центра городской поликлиники № 8 приняли порядка 1000 звонков», ответили в департаменте здравоохранения.

Ранее «Наш город» рассказывал об очереди, которая утром выстроилась в фильтре детского отделения поликлиники № 8.

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