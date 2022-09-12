Понедельник — день тяжелый: в начале недели в поликлиниках Тюмени очереди в очередь

Из-за особого спроса на медицинскую помощь в понедельник утром, в депздраве советуют жителям заранее готовиться к большим очередям.
Но время приема не должно превышать норматив в 120 минут, в таком случае для пациентов должны открыть еще один кабинет приема.
Но тюменские родители также жаловались на невозможность дозвониться до 8-й поликлиники, чтобы вызвать врача на дом.
«За первые четыре часа работы семь операторов контакт-центра городской поликлиники № 8 приняли порядка 1000 звонков», ответили в департаменте здравоохранения.
Ранее «Наш город» рассказывал об очереди, которая утром выстроилась в фильтре детского отделения поликлиники № 8.