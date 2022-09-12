По вине нетрезвых водителей на тюменских дорогах произошло два ДТП. Есть пострадавшие

Одно из дорожно-транспортных происшествия было зарегистрировано в Юргинском районе. Здесь 55-летний нетрезвый водитель Nissan не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. В результате аварии он получил травму ключицы. Также пострадала 46-летняя пассажирка автомобиля — у нее травмы грудины.
Второе ДТП произошло в Ишимском районе. Здесь по вине нетрезвого водителя без прав пострадала 41-летняя женщина. 36-летний селянин также не справился с управлением транспортного средства и опрокинулся в кювет.
По данным ГИБДД по Тюменской области, пассажирка получила серьезные травмы. Сам водитель не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в эту субботу на федеральной трассе Тюмень — Омск произошли утром пять ДТП. Причиной аварий стала плохая видимость из-за тумана и дыма от горящих торфяников.