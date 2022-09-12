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По вине нетрезвых водителей на тюменских дорогах произошло два ДТП. Есть пострадавшие

12 сентября 07:08
Фото: ГИБДД Тюменской области
Более четырех десятков водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали на тюменских дорога за минувшие выходные инспекторы ГИБДД. По вине двух из них произошли аварии с пострадавшими.

Одно из дорожно-транспортных происшествия было зарегистрировано в Юргинском районе. Здесь 55-летний нетрезвый водитель Nissan не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. В результате аварии он получил травму ключицы. Также пострадала 46-летняя пассажирка автомобиля — у нее травмы грудины.

Второе ДТП произошло в Ишимском районе. Здесь по вине нетрезвого водителя без прав пострадала 41-летняя женщина. 36-летний селянин также не справился с управлением транспортного средства и опрокинулся в кювет.

По данным ГИБДД по Тюменской области, пассажирка получила серьезные травмы. Сам водитель не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в эту субботу на федеральной трассе Тюмень — Омск произошли утром пять ДТП. Причиной аварий стала плохая видимость из-за тумана и дыма от горящих торфяников.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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