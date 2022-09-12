По вине нетрезвых водителей на тюменских дорогах произошло два ДТП. Есть пострадавшие

Одно из дорожно-транспортных происшествия было зарегистрировано в Юргинском районе. Здесь 55-летний нетрезвый водитель Nissan не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. В результате аварии он получил травму ключицы. Также пострадала 46-летняя пассажирка автомобиля — у нее травмы грудины.