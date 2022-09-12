Объекты теплоснабжения Ишима готовы к зиме на 95%

Ишимский филиал СУЭНКО получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2022–2023. Проверку провела специальная комиссия: в нее вошли сотрудники городской администрации совместно с представителем Северо-Уральского управления Ростехнадзора. В настоящее время готовность оборудования и тепловых сетей Ишима к работе в зимний период достигла 95%.
Одной из первых получила тепло Областная больница № 4. В связи с резким снижением температуры энергетики уже шестого сентября начали осуществлять подачу теплоэнергии в систему отопления медучреждения.
Продолжается работа по технологическому присоединению новых объектов к системе теплоснабжения. Подключены два многоквартирных жилых дома на улицах К. Маркса и Московская, здания гаража и магазина на улице Республики. Построено 333 метров новых тепловых сетей в двухтрубном исчислении (двухтрубное исчисление применяется в случаях, когда теплосети состоят из двух трубопроводов — прямого и обратного). Тепло в дома, гараж и магазин придет совсем скоро: сейчас ведется сдача исполнительно-технической документации по данным объектам.
Хорошая новость ожидает коллектив и учеников значимого городского объекта –МАОУ СОШ № 4. Строительство 120-метровой тепловой сети для подключения школы запланировано к концу года.
Помимо мероприятий по подготовке к зиме, профессионалы СУЭНКО проводят запланированные ранее работы на коммунальных городских сетях: на шести котельных заменили семь единиц котельного оборудования, 11 единиц насосного, одну единицу химводоподготовки и узел учета тепловой энергии на котельной № 3.
В рамках реализации инвестиционной программы АО «СУЭНКО» на 2022 год специалисты реконструировали более 200 метров ветхих тепловых сетей и 70 метров сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении.
По программе капитального и текущего ремонта энергетики заменили насосное оборудование на котельной № 11, а также выполнили ремонт более 150 единиц теплового и электрооборудования котельных. Отремонтированы 34 участка ветхих теплосетей, проведен текущий ремонт строительной части 17 производственных зданий.
В первый день осени энергетики также приступили к заполнению водой системы теплоснабжения города. На текущий момент она заполнена на 84%.
Благоустройство территорий после ремонтов будет завершено в кратчайшие сроки.