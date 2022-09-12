nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Объекты теплоснабжения Ишима готовы к зиме на 95%

12 сентября 10:28
Фото: СУЭНКО
В Ишиме полным ходом идет подготовка тепловых сетей и объектов к осенне-зимнему периоду. К зиме город готов на 95%. В АО «СУЭНКО» рассказали об уже проведенных работах. Также специалисты подвели промежуточные итоги ремонтной кампании 22-23 года.

Ишимский филиал СУЭНКО получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2022–2023. Проверку провела специальная комиссия: в нее вошли сотрудники городской администрации совместно с представителем Северо-Уральского управления Ростехнадзора. В настоящее время готовность оборудования и тепловых сетей Ишима к работе в зимний период достигла 95%.

Одной из первых получила тепло Областная больница № 4. В связи с резким снижением температуры энергетики уже шестого сентября начали осуществлять подачу теплоэнергии в систему отопления медучреждения.

Фото: СУЭНКО

Продолжается работа по технологическому присоединению новых объектов к системе теплоснабжения. Подключены два многоквартирных жилых дома на улицах К. Маркса и Московская, здания гаража и магазина на улице Республики. Построено 333 метров новых тепловых сетей в двухтрубном исчислении (двухтрубное исчисление применяется в случаях, когда теплосети состоят из двух трубопроводов — прямого и обратного). Тепло в дома, гараж и магазин придет совсем скоро: сейчас ведется сдача исполнительно-технической документации по данным объектам.

Хорошая новость ожидает коллектив и учеников значимого городского объекта –МАОУ СОШ № 4. Строительство 120-метровой тепловой сети для подключения школы запланировано к концу года.

Помимо мероприятий по подготовке к зиме, профессионалы СУЭНКО проводят запланированные ранее работы на коммунальных городских сетях: на шести котельных заменили семь единиц котельного оборудования, 11 единиц насосного, одну единицу химводоподготовки и узел учета тепловой энергии на котельной № 3.

В рамках реализации инвестиционной программы АО «СУЭНКО» на 2022 год специалисты реконструировали более 200 метров ветхих тепловых сетей и 70 метров сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении.

Фото: СУЭНКО

По программе капитального и текущего ремонта энергетики заменили насосное оборудование на котельной № 11, а также выполнили ремонт более 150 единиц теплового и электрооборудования котельных. Отремонтированы 34 участка ветхих теплосетей, проведен текущий ремонт строительной части 17 производственных зданий.

В первый день осени энергетики также приступили к заполнению водой системы теплоснабжения города. На текущий момент она заполнена на 84%.

Благоустройство территорий после ремонтов будет завершено в кратчайшие сроки.

#Новости#СУЭНКО#Юлия Николаева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25