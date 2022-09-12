Объекты теплоснабжения Ишима готовы к зиме на 95%

Продолжается работа по технологическому присоединению новых объектов к системе теплоснабжения. Подключены два многоквартирных жилых дома на улицах К. Маркса и Московская, здания гаража и магазина на улице Республики. Построено 333 метров новых тепловых сетей в двухтрубном исчислении (двухтрубное исчисление применяется в случаях, когда теплосети состоят из двух трубопроводов — прямого и обратного). Тепло в дома, гараж и магазин придет совсем скоро: сейчас ведется сдача исполнительно-технической документации по данным объектам.