Ночью под Тюменью сгорела дача

«Наш город» связался с пресс-службой Главного управления МЧС по Тюменской области для разъяснения ситуации. Нам сообщили, что в 20:31 поступило сообщение, что в ДНТ «Красная горка» на улице Ромашковая произошел пожар хозяйственных надворных построек.