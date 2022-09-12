Ночью под Тюменью сгорела дача

«Наш город» связался с пресс-службой Главного управления МЧС по Тюменской области для разъяснения ситуации. Нам сообщили, что в 20:31 поступило сообщение, что в ДНТ «Красная горка» на улице Ромашковая произошел пожар хозяйственных надворных построек.
«К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение. В результате пожара огнем повреждена постройка на площади 6 кв. м, соседние строение, а именно жилой дом, баня и хозяйственные постройки», прокомментировали в пресс-службе.
Нам также сообщили, что общая площадь пожара составила 66 кв. м. Благодаря слаженной работе огнеборцев, в 21:30 пожар был ликвидирован, дальнейшее распространение огня остановлено, жертв и травм не допущено.
«Одна из вероятных причин — аварийный режим работы электрооборудования», добавили в ведомстве.
Всего на тушение пожара было привлечено 5 единиц техники и 14 человек.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени возле школы № 65 загорелся автомобиль.