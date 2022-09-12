nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ночью под Тюменью сгорела дача

12 сентября 05:10
Фото: 1Mi
Накануне вечером, 11 сентября, в ДНТ «Красная горка» в Тюменском районе загорелась постройка. Об этом распространили информацию в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

«Наш город» связался с пресс-службой Главного управления МЧС по Тюменской области для разъяснения ситуации. Нам сообщили, что в 20:31 поступило сообщение, что в ДНТ «Красная горка» на улице Ромашковая произошел пожар хозяйственных надворных построек.

«К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение. В результате пожара огнем повреждена постройка на площади 6 кв. м, соседние строение, а именно жилой дом, баня и хозяйственные постройки», прокомментировали в пресс-службе.

Нам также сообщили, что общая площадь пожара составила 66 кв. м. Благодаря слаженной работе огнеборцев, в 21:30 пожар был ликвидирован, дальнейшее распространение огня остановлено, жертв и травм не допущено.

«Одна из вероятных причин — аварийный режим работы электрооборудования», добавили в ведомстве.

Всего на тушение пожара было привлечено 5 единиц техники и 14 человек.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени возле школы № 65 загорелся автомобиль.

Материалы по теме
В центре Тюмени сегодня ночью сгорели два домаВ тюменском селе сгорел жилой дом
#Новости#Разрушение домов#Тюмень#Россия#Тюменская область#Дача#Дача в аренду#Дом#Возгорание автомобиля#Возгорание квартиры#Мелиса Учунджю#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25