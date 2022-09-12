Накопить, сохранить, приумножить: тюменские студенты прокачали финансовую грамотность

Оптимизируйте свой бюджет. Проведя анализ расходов, определите обязательные, дополнительные, спонтанные и экстренные расходы. Спонтанные и экстренные нужно свести к минимуму. Для оптимизации бюджета надо ежемесячно откладывать 10% от дохода. Как показывает практика, на 90% своего дохода человек, не ухудшая качество жизни, способен прожить так же, как и на все 100%. Ещё одно правило — устраивать разгрузочные дни. Определите один день в неделю, когда не будет совершаться никаких покупок. После этого сразу станет ясно, что большинство «мелких» ежедневных расходов — лишние траты, даже если они приносят удовольствие.