Матыцин считает, что российские спортсмены стойко перенесут период изоляции

По информации «Советского спорта», ссылающегося на пресс-службу ведомства, ранее МОК обновил рекомендации по продлению отстранения россиян. однако каждая федерация будет решать вопрос допуска отдельно. Кроме того, помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин отметил, что российским атлетам важно продолжать готовиться к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в столице Франции — Париже. По словам Левитина, профильные ведомства сделают все возможное, чтобы отстоять право спортсменов выступать на крупных международных турнирах.