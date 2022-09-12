Массовое ДТП в Тюмени: столкнулись два дорогих внедорожника и седан

Машины перекрыли одну полосу движения (в сторону центра города).
«К нам водители не обращались, по всей видимости пострадавших нет»сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу».
По данным 2ГИС, к 16:30 в областной столице произошло 3 аварии. В районе улиц 30 лет Победы и Монтажников дорожные службы перекрыли движение из-за ремонтных работ. Заторы отмечаются только на улице Дружбы при повороте на Алебашевскую.
Ранее «Наш город» сообщал, что в выходные на тюменских дорогах пострадали 4 человека. Обошлось без серьёзных происшествий.