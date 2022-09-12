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Массовое ДТП в Тюмени: столкнулись два дорогих внедорожника и седан

12 сентября 12:05
Фото: 2гис
В Тюмени 12 сентября на улице Мельникайте (около ТРЦ «Премьер») столкнулись три автомобиля, сообщается в сервисе 2ГИС. Небольшие повреждения получили два внедорожника и седан, инцидент произошел в районе 16:00.

Машины перекрыли одну полосу движения (в сторону центра города).

«К нам водители не обращались, по всей видимости пострадавших нет»сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу».

По данным 2ГИС, к 16:30 в областной столице произошло 3 аварии. В районе улиц 30 лет Победы и Монтажников дорожные службы перекрыли движение из-за ремонтных работ. Заторы отмечаются только на улице Дружбы при повороте на Алебашевскую.

Ранее «Наш город» сообщал, что в выходные на тюменских дорогах пострадали 4 человека. Обошлось без серьёзных происшествий.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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