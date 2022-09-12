Массовое ДТП в Тюмени: столкнулись два дорогих внедорожника и седан

По данным 2ГИС, к 16:30 в областной столице произошло 3 аварии. В районе улиц 30 лет Победы и Монтажников дорожные службы перекрыли движение из-за ремонтных работ. Заторы отмечаются только на улице Дружбы при повороте на Алебашевскую.