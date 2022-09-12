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Колледжи и техникумы Тюменкой области вошли в федеральный рейтинг лучших

12 сентября 09:53
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
Три организации среднего профессионального образования Тюменской области вошли в топ-100 лучших по России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента образования и науки.

В рамках деловой программы финала X национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Саранске состоялась церемония награждения участников топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих мероприятия и проекты агентства «Ворлдскиллс Россия» по итогам 2021 года.

Так, в престижный рейтинг вошли Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса; Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Стоит отметить, что все три образовательные организации уже не первый год стабильно доказывают высокий уровень подготовки кадров.

«Молодые профессионалы» — это знак качества, это команды профессиональных педагогов и выпускников, которые будут способствовать развитию экономики нашего региона.

Стоит отметить, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является решение развитие областной системы образования, а также повышение имиджа рабочих профессий и привлекательности программ проф подготовки с учетом требований работодателей и перспектив социально-экономического развития области.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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