Колледжи и техникумы Тюменкой области вошли в федеральный рейтинг лучших

Так, в престижный рейтинг вошли Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса; Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Стоит отметить, что все три образовательные организации уже не первый год стабильно доказывают высокий уровень подготовки кадров.