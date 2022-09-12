Колледжи и техникумы Тюменкой области вошли в федеральный рейтинг лучших

В рамках деловой программы финала X национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Саранске состоялась церемония награждения участников топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих мероприятия и проекты агентства «Ворлдскиллс Россия» по итогам 2021 года.
Так, в престижный рейтинг вошли Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса; Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Стоит отметить, что все три образовательные организации уже не первый год стабильно доказывают высокий уровень подготовки кадров.
«Молодые профессионалы» — это знак качества, это команды профессиональных педагогов и выпускников, которые будут способствовать развитию экономики нашего региона.
Стоит отметить, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является решение развитие областной системы образования, а также повышение имиджа рабочих профессий и привлекательности программ проф подготовки с учетом требований работодателей и перспектив социально-экономического развития области.