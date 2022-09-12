К середине недели в Тюмени потеплеет до + 18

Во вторник, 13 сентября, потеплеет до + 16. Ночью столбики термометров покажут + 7 + 9, к полудню поднимутся до + 14 + 16. День ожидается малооблачным. В среду, 14 сентября, несмотря на затянутое тучами небо, в светлое время суток воздух прогреется до + 17 + 18. В ночные часы температура воздуха составит + 7 + 11.