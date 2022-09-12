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К середине недели в Тюмени потеплеет до + 18

12 сентября 02:07
Фото: 1Mi
Облачная с прояснениями погода ожидает жителей Тюмени в первый рабочий день начавшейся недели. По прогнозам синоптиков, в ночные часы температура воздуха составит + 4 + 8, в светлое время суток + 11 + 13.

Во вторник, 13 сентября, потеплеет до + 16. Ночью столбики термометров покажут + 7 + 9, к полудню поднимутся до + 14 + 16. День ожидается малооблачным. В среду, 14 сентября, несмотря на затянутое тучами небо, в светлое время суток воздух прогреется до + 17 + 18. В ночные часы температура воздуха составит + 7 + 11.

В четверг существенно погода не изменится — день ожидается пасмурным, но без осадков. Ночью термометры покажут + 8 + 10, днем + 16 + 18.

В пятницу, 16 сентября, пасмурная погода сохранится, но, по прогнозам синоптиков, осадки маловероятны. Температура воздуха в этот день составит + 6 + 9 в ночные часы и + 15 + 17 в светлое время суток.

Выходные дни, суббота и воскресенье, порадуют тюменцев солнечной погодой. Столбики термометров в эти дни покажут + 7 + 10 в темное время суток. Максимальная температура воздуха днем составит + 16 + 17.

#Новости#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
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