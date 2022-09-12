Гончаренко высказался о проблемах «Урала» перед матчем с «Торпедо»

Во-первых, специалист выразил надежду на то, что система fan-ID перестанет отпугивать болельщиков, и они начнут заполнять домашнюю арену клуба. Во-вторых, наставник отметил низкий уровень судейства в матчах своей команды, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на клубную пресс-службу. Напомним, в эти выходные в столице Урала сойдутся два главных на данный момент аутсайдера чемпионата России. Оба клуба имеют по одному очку после восьми туров и делят последнее место в турнирной таблице. В обеих командах уже произошли тренерские перестановки. В «Урале» Гончаренко сменил Игоря Шалимова, а «Торпедо» вместо Александра Бородюка возглавил Николай Савичев.