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Гончаренко высказался о проблемах «Урала» перед матчем с «Торпедо»

12 сентября 16:46
Фото: pxhere.com
Главный тренер екатеринбургской команды Виктор Гончаренко в преддверии поединка девятого тура РПЛ против московского «Торпедо» коснулся двух важных тем.

Во-первых, специалист выразил надежду на то, что система fan-ID перестанет отпугивать болельщиков, и они начнут заполнять домашнюю арену клуба. Во-вторых, наставник отметил низкий уровень судейства в матчах своей команды, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на клубную пресс-службу. Напомним, в эти выходные в столице Урала сойдутся два главных на данный момент аутсайдера чемпионата России. Оба клуба имеют по одному очку после восьми туров и делят последнее место в турнирной таблице. В обеих командах уже произошли тренерские перестановки. В «Урале» Гончаренко сменил Игоря Шалимова, а «Торпедо» вместо Александра Бородюка возглавил Николай Савичев.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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