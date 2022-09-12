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Эксперт: В РФ новостройки сдадут без сильных задержек

12 сентября 13:46
Фото: pxhere.com
Экс-сотрудник строительных компаний «Лидер Инвест», Mirax Group и «Пионер» Никита Журавлев считает, что несмотря на кризис в России новостройки, строительство которых уже стартовало, сдадут без сильных задержек.

По сообщению NEWS.ru, эксперт рассказал, что с проектами, реализация которых уже стартовала, ничего не случиться, несмотря на текущую ситуацию. Чтобы остановилось строительство необходимо прекращение финансирование, а оно у застройщиков есть

“В 2008–2014 годы застройщику надо было собирать деньги на стройку, и если у него падали продажи и вставала стройка, то сегодня у него куча денег. Все жилые комплексы имеют проектное финансирование, в частности банковские кредиты”, — сказал Журавлев.

Эксперт отметил, что строительные компании заранее закупают отделочные и стройматериалы, а за лифтами уже отправились в Китай. Единственное, с чем могут возникнуть трудности - комплектующие для строительной техники и оборудования. Но их поставки можно организовать из Турции.

По мнению Журавлева, традиционно в России могут задержать сдачу до двадцати процентов новостроек. Срок будет варьироваться от 3 до 6 месяцев. При этом у эксперта нет предположений о том, что будет с новыми проектами, реализация которых еще не началась, а также чем могут заменить европейские технологии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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