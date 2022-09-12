Эксперт: В РФ новостройки сдадут без сильных задержек

По мнению Журавлева, традиционно в России могут задержать сдачу до двадцати процентов новостроек. Срок будет варьироваться от 3 до 6 месяцев. При этом у эксперта нет предположений о том, что будет с новыми проектами, реализация которых еще не началась, а также чем могут заменить европейские технологии.