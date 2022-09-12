Эксперт: В РФ новостройки сдадут без сильных задержек

По сообщению NEWS.ru, эксперт рассказал, что с проектами, реализация которых уже стартовала, ничего не случиться, несмотря на текущую ситуацию. Чтобы остановилось строительство необходимо прекращение финансирование, а оно у застройщиков есть
“В 2008–2014 годы застройщику надо было собирать деньги на стройку, и если у него падали продажи и вставала стройка, то сегодня у него куча денег. Все жилые комплексы имеют проектное финансирование, в частности банковские кредиты”, — сказал Журавлев.
Эксперт отметил, что строительные компании заранее закупают отделочные и стройматериалы, а за лифтами уже отправились в Китай. Единственное, с чем могут возникнуть трудности - комплектующие для строительной техники и оборудования. Но их поставки можно организовать из Турции.
По мнению Журавлева, традиционно в России могут задержать сдачу до двадцати процентов новостроек. Срок будет варьироваться от 3 до 6 месяцев. При этом у эксперта нет предположений о том, что будет с новыми проектами, реализация которых еще не началась, а также чем могут заменить европейские технологии.