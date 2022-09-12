Дети не могут попасть на прием к врачу в фильтре тюменской поликлиники

По несколько часов юным тюменцам приходится проводить в фильтре детского отделения поликлиники № 8. Врачи принимают в двух кабинетах и не могут справиться с потоком маленьких пациентов. Родители также недовольны невозможностью вызвать доктора на дом — в больнице с ними говорит только автоответчик.

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