Дети не могут попасть на прием к врачу в фильтре тюменской поликлиники

Настоящий коллапс случился сегодня утром в 8-й поликлинике. Дети с симптомами коронавируса, вынуждены часами томиться в очереди.
Родители сообщают, что в фильтре на улице Дружбы, работает всего два кабинета, врачи не успевают принимать всем, кому необходима медицинская помощь.
«А домой вызвать врача — нереально. Трубку берет только автоответчик. В очереди сидеть приходится по часу и больше. Напомню, что у ребенка в это время температура и ему плохо!»,делится тюменский родитель.
«Наш город» обратился в департамент здравоохранения Тюменской области, чтобы прояснить ситуацию. Но в ведомстве не смогли оперативно ответить на наши вопросы
Ранее «Наш город» писал о том, что в поликлинику № 8 принесли мертвого 2-месячного младенца.