nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дети не могут попасть на прием к врачу в фильтре тюменской поликлиники

12 сентября 07:43
Фото: «НашГород»
По несколько часов юным тюменцам приходится проводить в фильтре детского отделения поликлиники № 8. Врачи принимают в двух кабинетах и не могут справиться с потоком маленьких пациентов. Родители также недовольны невозможностью вызвать доктора на дом — в больнице с ними говорит только автоответчик.

Настоящий коллапс случился сегодня утром в 8-й поликлинике. Дети с симптомами коронавируса, вынуждены часами томиться в очереди.

Родители сообщают, что в фильтре на улице Дружбы, работает всего два кабинета, врачи не успевают принимать всем, кому необходима медицинская помощь.

«А домой вызвать врача — нереально. Трубку берет только автоответчик. В очереди сидеть приходится по часу и больше. Напомню, что у ребенка в это время температура и ему плохо!»,делится тюменский родитель.

«Наш город» обратился в департамент здравоохранения Тюменской области, чтобы прояснить ситуацию. Но в ведомстве не смогли оперативно ответить на наши вопросы

Ранее «Наш город» писал о том, что в поликлинику № 8 принесли мертвого 2-месячного младенца.

Материалы по теме
В Тюмени на ММС скончался двухмесячный младенец «Обед важнее ребенка»: тюменцы жалуются на очереди за справкой в детский сад
#Новости#Больницы#Больница#Коронавирус#Дети#Электронная очередь#Очереди#Алена Патрушева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25