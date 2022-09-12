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Депутаты гордумы поздравили Счетную палату Тюмени с 25-летием

12 сентября 07:46
Фото: Тюменская городская Дума
Председатель Счетной палаты Тюмени Владимир Казанцев поблагодарил весь депутатский корпус за тесное взаимодействие, отметив объективную и всестороннюю оценку Думой годовых отчетов палаты.

Степан Киричук, возглавлявший администрацию города в 1993–2005 годах, сказал, что Счетная палата — важнейший муниципальный орган, позволяющий обеспечивать порядок и эффективность использования бюджетных средств.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный вручил специалистам Счетной палаты награды за труд и отметил профессиональную работу коллектива по многим направлениям, главное из которых — финансовое.

«Ежегодно заслушивая отчеты Счетной палаты, депутаты городской Думы обращают пристальное внимание на представленные данные. Радует снижение количества грубых нарушений и нарушений, связанных с бухгалтерским учетом. Это, несомненно, результат вашей работы. Депутаты заинтересованы в вашем труде и искренне поздравляют с юбилеем»,обратился к коллективу Счетной палаты председатель Думы.

#Новости#Юлия Николаева#Политика
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