За ходом выборов в Тюменской области следят 400 наблюдателей

Порядка четырех сотен общественных наблюдателей следят за ходом выборов в Тюменской области. Всего в регионе с восьми часов утра открыты 139 избирательных участков. Жители области выбирают депутатов дум в Вагайском, Ишимском районах, а также Мальковском и Казанском поселениях.

Довыборы проходят в Ялуторовском, Тобольском, Тюменском, Ярковском, Вагайском, Армизонском, Упоровском, Омутинском, Сладковском и других муниципалитетах. Всего в избирательной кампании зарегистрировано более 240 кандидатов. По словам руководителя аппарата Общественной палаты Тюменской области Артура Юрьева, на данный момент голосование проходит в обычном режиме. Жалоб и каких-либо инцидентов на избирательных участках не зарегистрировано. Ранее «Наш Город» писал, что на утро сегодняшнего дня, по данным избирательной комиссии Тюменской области, досрочно свой выбор сделали более четырех тысяч избирателей. Это более 6% от общего числа жителей, обладающих выборным правом.