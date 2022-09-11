За безопасностью на тюменских избирательных участках следят 168 сотрудников МЧС

Около 170 сотрудников МЧС Тюменской области дежурят сегодня на участках для голосования в регионе. Спасатели следят за соблюдением норм пожарной. Также на случай возникновения ЧС организовано дежурство около тридцати единиц техники.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что накануне на всех 139 участках для голосования в регионе прошли проверки соблюдения норм пожарной безопасности. Для ответственных лиц спасатели провели более 960 противопожарных инструктажей. Напомним, сегодня в Тюменской области проходят выборы депутатов дум четырех муниципальных образований и довыборы депутатов в районные думы муниципалитетов. Ход голосования находится на контроле четырех сотен общественных наблюдателей. Всего в регионе в Единый день голосования работают 139 участков для голосования. Они открылись в 8:00. Проголосовать жители области смогут до 20:00.