В Тюменской области явка на выборах составила 21,5%. Самый активный — Уватский район

«Голосование проходит в достаточно спокойной обстановке, без чрезвычайных происшествий. На избирательных участках реализуется весь комплекс антиковидных мероприятий. Всего на выборах уже проголосовало 39 тысяч 314 избирателей», отметил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
По его словам, на выборах депутатов думы Вагайского района проголосовали более четырех тысяч человек (28,12%) Ишимского района — 8 509 избирателей (37,39%), Казанского и Мальковского сельских поселений — 12,08% и 10,68% соотвественно.
Явка избирателей в Ишиме и Тобольске составила 16,77% и 20,39% соответственно, в Уватском районе — 31,73%. В остальных муниципалитетах, где проходят сегодня довыборы депутатов в среднем уже проголосовали более 27% избирателей.
«Достаточно активно голосуют наши земляки. И впереди еще практически половина Единого дня голосвания», добавил Игорь Халин.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня на территории Тюменской области работают 139 избирательных участков. За ходом голосования следят более 400 общественных наблюдателей. По данным избиркома, пока зарегистрировано лишь одно обращение по нарушениям на избирательном участке от наблюдателя из Тобольска (участок 1822). Сейчас оно находится на рассмотрении.