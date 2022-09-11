В Тюменской области явка на выборах составила 21,5%. Самый активный — Уватский район

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня на территории Тюменской области работают 139 избирательных участков. За ходом голосования следят более 400 общественных наблюдателей. По данным избиркома, пока зарегистрировано лишь одно обращение по нарушениям на избирательном участке от наблюдателя из Тобольска (участок 1822). Сейчас оно находится на рассмотрении.