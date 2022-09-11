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В Тюменской области COVID-19 заболели 1 тысяча 38 человек

11 сентября 09:11
Фото: 1Mi
Более 1 тысячи 30 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за последние сутки. В больницы региона госпитализировали 36 человек, сообщили в оперштабе. Днем ранее заболевших было почти на сто человек больше.

В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано более 52,8 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекции. Скончались 86 человек. Последний раз такой уровень заболеваемости в стране был зарегистрирован в марте этого года.

Заметим, что по данным опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru, жители некоторых российских городов хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом. В частности, ужесточение коронавирусных мер поддерживают 22% жителей Москвы и Воронежа.

В Перми положительно к введению антиковидного режима относится каждый пятый, в Омске — 18%. В Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — по 16%.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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