В Тюменской области COVID-19 заболели 1 тысяча 38 человек

В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано более 52,8 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекции. Скончались 86 человек. Последний раз такой уровень заболеваемости в стране был зарегистрирован в марте этого года.
Заметим, что по данным опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru, жители некоторых российских городов хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом. В частности, ужесточение коронавирусных мер поддерживают 22% жителей Москвы и Воронежа.
В Перми положительно к введению антиковидного режима относится каждый пятый, в Омске — 18%. В Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — по 16%.