nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени в ходе сплошной проверки поймали одного нетрезвого водителя

11 сентября 06:50
Фото: ГИБДД Тюменской области
Одного водителя в состоянии алкогольного опьянения, одного без прав и девять автовладельцев с незаконной тонировкой поймали накануне вечером инспектора ГИБДД Тюменской области в ходе сплошной проверки. Мероприятие прошло на пятом километре Салаирского тракта.

Нетрезвого 42-летнего тюменца за рулем в таком состоянии задерживают уже не в первый раз. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью и в субботу вечером на тюменских трассах произошло два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. На автодороге Тюмень — Екатеринбург семья из Югры, возвращавшаяся домой из Башкирии, влетела в кучу грунта. Автомобиль перевернулся. В аварии погибла 4-летняя девочка, дочь водителя. Травмы получили водитель и 8-летний ребенок.

Вторая трагедия случилась на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель Hyundai сбил лося, выбежавшего на трассу. В результате ДТП погиб пассажир иномарки. Водителя с серьезными травмами доставили в больницу.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25