В Тюмени в ходе сплошной проверки поймали одного нетрезвого водителя

Нетрезвого 42-летнего тюменца за рулем в таком состоянии задерживают уже не в первый раз. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью и в субботу вечером на тюменских трассах произошло два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. На автодороге Тюмень — Екатеринбург семья из Югры, возвращавшаяся домой из Башкирии, влетела в кучу грунта. Автомобиль перевернулся. В аварии погибла 4-летняя девочка, дочь водителя. Травмы получили водитель и 8-летний ребенок.
Вторая трагедия случилась на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель Hyundai сбил лося, выбежавшего на трассу. В результате ДТП погиб пассажир иномарки. Водителя с серьезными травмами доставили в больницу.