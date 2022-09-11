В Тюмени в ходе сплошной проверки поймали одного нетрезвого водителя

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью и в субботу вечером на тюменских трассах произошло два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. На автодороге Тюмень — Екатеринбург семья из Югры, возвращавшаяся домой из Башкирии, влетела в кучу грунта. Автомобиль перевернулся. В аварии погибла 4-летняя девочка, дочь водителя. Травмы получили водитель и 8-летний ребенок.