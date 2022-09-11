В ночной аварии на тюменской трассе погибла 4-летняя девочка

4-летний ребенок погиб сегодня в ночной аварии на 292-м километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург. Трагедия произошла около трех часов ночи. Водитель Toyota Corolla не заметил кучу грунта на дороге и врезался в нее — на данном участке идут ремонтные работы.

От удара автомобиль перевернулся, а четырехлетнюю девочку, пассажирку иномарки, выбросило из машины. От полученных травм она скончалась. По предварительным данным, ребенок ехал без детского кресла, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. Также в дорожно-транспортном происшествии различные травмы получили 36-летний водитель Toyota и его 8-летний сын. Мама детей не пострадала. Добавим, что в машине находилась семья из Нижневартовского района — югорчане возвращались из Башкирии домой. Ранее «Наш город» писал, что на этой неделе под Тюменью разбился 21-летний пассажир отечественной машины. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.