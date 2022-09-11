В ночной аварии на тюменской трассе погибла 4-летняя девочка

От удара автомобиль перевернулся, а четырехлетнюю девочку, пассажирку иномарки, выбросило из машины. От полученных травм она скончалась. По предварительным данным, ребенок ехал без детского кресла, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Также в дорожно-транспортном происшествии различные травмы получили 36-летний водитель Toyota и его 8-летний сын. Мама детей не пострадала.
Добавим, что в машине находилась семья из Нижневартовского района — югорчане возвращались из Башкирии домой.
Ранее «Наш город» писал, что на этой неделе под Тюменью разбился 21-летний пассажир отечественной машины. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.