Тюменцы жалуются на торговцев, продающих овощи у дороги

«Несанкционированная торговля у дороги Пермякова уже месяц. И не говорите, что это не видят проезжающие полицейские», возмутилась Татьяна А.
Впрочем, предприниматели торгуют не только на улице Пермякова. На днях торговцы кукурузой и овощами были замечены на улице Червишевский тракт, 15/1. И, стоит заметить, без покупателей «торговая точка» не простаивала.
Между тем, по данным администрации Тюмени, в областной столице еженедельно проходят рейды по выявлению продаж вне закона. За последнюю неделю августа за несанкционированную торговлю к административной ответственности привлекли более пятидесяти предпринимателей, а из продажи изъяли более 1,1 тысячи килограммов фруктов, овощей и консервации.