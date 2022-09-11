Тюменцы жалуются на торговцев, продающих овощи у дороги

Между тем, по данным администрации Тюмени, в областной столице еженедельно проходят рейды по выявлению продаж вне закона. За последнюю неделю августа за несанкционированную торговлю к административной ответственности привлекли более пятидесяти предпринимателей, а из продажи изъяли более 1,1 тысячи килограммов фруктов, овощей и консервации.