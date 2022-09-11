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Тюменцы жалуются на торговцев, продающих овощи у дороги

11 сентября 11:07
Фото: Тюмень-наш дом
Жители Тюмени жалуются на торговцев, продающих овощи и фрукты с машин. По словам горожан, уже почти месяц идет несанкционированная торговля на улице Пермякова, но на нарушителей закона полиция не обращает внимание.

«Несанкционированная торговля у дороги Пермякова уже месяц. И не говорите, что это не видят проезжающие полицейские», возмутилась Татьяна А.

Впрочем, предприниматели торгуют не только на улице Пермякова. На днях торговцы кукурузой и овощами были замечены на улице Червишевский тракт, 15/1. И, стоит заметить, без покупателей «торговая точка» не простаивала.

Между тем, по данным администрации Тюмени, в областной столице еженедельно проходят рейды по выявлению продаж вне закона. За последнюю неделю августа за несанкционированную торговлю к административной ответственности привлекли более пятидесяти предпринимателей, а из продажи изъяли более 1,1 тысячи килограммов фруктов, овощей и консервации.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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