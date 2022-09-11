Топ — 3 недели: задержали антифашистов, обыскали журналистку, не разрешили хиджабы

Единогласно было принято решение не вносить изменения в дресс-код школы № 88 даже после громкого скандала с хиджабом. Стоит отметить, что сейчас девочка, которую не хотели пускать в стены учебного заведения, может свободно посещать занятия.

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