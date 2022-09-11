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Топ — 3 недели: задержали антифашистов, обыскали журналистку, не разрешили хиджабы

11 сентября 16:45
Фото: 1Mi
Единогласно было принято решение не вносить изменения в дресс-код школы № 88 даже после громкого скандала с хиджабом. Стоит отметить, что сейчас девочка, которую не хотели пускать в стены учебного заведения, может свободно посещать занятия.

Правила в школе № 88 остались прежними

После того, как первого сентября в МАОУ СОШ № 88 между учителями и родителями школьницы, которая пришла в школу в хиджабе, возник конфликт, было организовано собрание управляющего совета.

В ходе обсуждения, его участники единогласно решили, что нет необходимости вносить изменения в дресс-код школьников.

Стоит отметить, что родители и учителя вправе выбирать форму для учеников и вносить изменения в устав учебного заведения.

Но даже после скандала, который прогремел на всю страну, в 88-й школе продолжили жить по старым правилам.

Совет школы №88 в Тюмени не стал изменять правила для формы одежды учащихся
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В квартире журналистики Юлии Глазовой провели обыск

Утром, 8-го сентября, квартиру тюменской журналистки Юлии Глазовой обыскали сотрудники правоохранительных органов, после была изъята вся оргтехника, а сама девушка оказалась в отделении.

«Наш город» выяснил, что люди в погонах наведывались и к родителям Юлии. Они сообщили, что обыск связан с уголовным делом о фейках, в котором фигурирует экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом).

Родителям девушки сообщили, что она может быть каким-то образом связана с деятельностью политика, покинувшего страну.

Тюменская журналистка Юлия Глазова проходит свидетелем по уголовному делу о фейках
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Шестерых террористов задержали на Урале

За два дня в трех городах Урала было задержано 6 человек по подозрению в организации террористического сообщества.

Двоих задержали в Тюмени — это Кирилл Брик и Дениз Айдын. По заявлению следователей, двое молодых людей были пойманы в районе ТЭЦ — 2 с самодельной взрывчаткой. Их обвиняют по части 2 статьи 233.1 УК РФ.

В Екатеринбурге задержали Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова. А в Сургуте — Никиту Олейника и Романа Паклина. У одного из них, по сообщению правоохранителей, в квартире нашли СВУ.

Юрий связывался с телеграм-каналом «Прометей» и сообщал о пытках. По словам парня, над ним издевались с помощью воды и электричества.

Шестерых антифашистов задержали на Урале. Двое из них из Тюмени
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Известно, что всех шестерых объединяют антиавторитарные взгляды и антифашистская позиция и все они содержатся в тюменском СИЗО.

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