Топ — 3 недели: задержали антифашистов, обыскали журналистку, не разрешили хиджабы

После того, как первого сентября в МАОУ СОШ № 88 между учителями и родителями школьницы, которая пришла в школу в хиджабе, возник конфликт, было организовано собрание управляющего совета.
В ходе обсуждения, его участники единогласно решили, что нет необходимости вносить изменения в дресс-код школьников.
Стоит отметить, что родители и учителя вправе выбирать форму для учеников и вносить изменения в устав учебного заведения.
Но даже после скандала, который прогремел на всю страну, в 88-й школе продолжили жить по старым правилам.
Утром, 8-го сентября, квартиру тюменской журналистки Юлии Глазовой обыскали сотрудники правоохранительных органов, после была изъята вся оргтехника, а сама девушка оказалась в отделении.
«Наш город» выяснил, что люди в погонах наведывались и к родителям Юлии. Они сообщили, что обыск связан с уголовным делом о фейках, в котором фигурирует экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом).
Родителям девушки сообщили, что она может быть каким-то образом связана с деятельностью политика, покинувшего страну.
За два дня в трех городах Урала было задержано 6 человек по подозрению в организации террористического сообщества.
Двоих задержали в Тюмени — это Кирилл Брик и Дениз Айдын. По заявлению следователей, двое молодых людей были пойманы в районе ТЭЦ — 2 с самодельной взрывчаткой. Их обвиняют по части 2 статьи 233.1 УК РФ.
В Екатеринбурге задержали Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова. А в Сургуте — Никиту Олейника и Романа Паклина. У одного из них, по сообщению правоохранителей, в квартире нашли СВУ.
Юрий связывался с телеграм-каналом «Прометей» и сообщал о пытках. По словам парня, над ним издевались с помощью воды и электричества.
Известно, что всех шестерых объединяют антиавторитарные взгляды и антифашистская позиция и все они содержатся в тюменском СИЗО.