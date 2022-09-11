«Только не ешьте ее»: жители тюменского микрорайона обнаружили летучую мышь

В комментариях под постом горожане отметили, что летучие мыши в Тюмени — явление привычное. Особенно много их обитает в микрорайоне Антипино, зачастую даже залетают в дома и квартиры. Опасности для человека летучие мыши не представляют. Главное — не употреблять их пищу. Кстати, автору фотографии горожане также посоветовали не есть данного хищника.