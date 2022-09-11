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«Только не ешьте ее»: жители тюменского микрорайона обнаружили летучую мышь

11 сентября 06:04
Фото: 1Mi
Летучую мышь, сидящую на стене дома в микрорайоне Европейский заметили на днях тюменцы. Фотографии довольно крупного ночного хищника горожане опубликовали в сообществе «Европейский», Заречный мкр.

«Бетмен — начало. Европейский, кто потерял?», написал автор фотографии.

В комментариях под постом горожане отметили, что летучие мыши в Тюмени — явление привычное. Особенно много их обитает в микрорайоне Антипино, зачастую даже залетают в дома и квартиры. Опасности для человека летучие мыши не представляют. Главное — не употреблять их пищу. Кстати, автору фотографии горожане также посоветовали не есть данного хищника.

«Несколько лет назад в парке на Холодильной этих мышей водилась тьма. В темное время суток ходить вообще страшно было. Как-то в детском лагере отдыхали — нам мальчишки в комнату ночью такую забросили. Крика было! Весь лагерь переполошился», написала Юлия П.

Ранее «Наш Город» писал, что в микрорайоне Тюменская слобода в одну из квартир залетела летучая мышь. Незваный гость напугал хозяев — они растерялись и не знали, что с ним делать.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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