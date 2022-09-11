Тоболяки раскритиковали полумарафон из-за перекрытых дорог

Кроме того, городскими автобусами были перекрыты центральные проезды.
По словам главы администрации Тобольска Максима Афанасьева, участие в забегах приняли более тысячи спортсменов из 20 российских городов. Участники мероприятия пробежали по маршруту, проложенному по исторической части Тобольска.
Забеги были организованы на три дистанции — 5 километров, 10 километров и 21,1 километр.
Заметим, что к проведению массовых забегов в центре города сами тоболяки отнеслись с критикой. Горожане отметили, что в городе имеются хорошие спортплощадки и стадион для проведения таких мероприятий.
«Во всем мире люди на стадионах бегают. Даже олимпиады на стадионах проходят. У нас вечно весь город перекроют. Спортплощадок и стадионов мало что ли? Настроили вот и идите и там марафоны устраивайте. Решили весь город без движения оставить?», возмутились тоболяки.
Также нарекания у жителей города вызвала и организация спортивного мероприятия. Во-первых, на маршрутах забегов не были организованы точки, где участники смогли бы остановиться и попить воды. Кроме того, медики не дежурили на протяжении всего маршрута.