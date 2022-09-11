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Тоболяки раскритиковали полумарафон из-за перекрытых дорог

11 сентября 08:01
Фото: Максим Афанасьев тг-канал
Десятки жителей Тобольска сегодня утром опоздали на работу из-за того, что просто не смогли дождаться автобусов и маршруток. В связи с полумарафоном, посвященным 435-летию основателя города Данилы Чулкова, часть улиц в городе была закрыта для транспортных средств.

Кроме того, городскими автобусами были перекрыты центральные проезды.

По словам главы администрации Тобольска Максима Афанасьева, участие в забегах приняли более тысячи спортсменов из 20 российских городов. Участники мероприятия пробежали по маршруту, проложенному по исторической части Тобольска.

Забеги были организованы на три дистанции — 5 километров, 10 километров и 21,1 километр.

Заметим, что к проведению массовых забегов в центре города сами тоболяки отнеслись с критикой. Горожане отметили, что в городе имеются хорошие спортплощадки и стадион для проведения таких мероприятий.

«Во всем мире люди на стадионах бегают. Даже олимпиады на стадионах проходят. У нас вечно весь город перекроют. Спортплощадок и стадионов мало что ли? Настроили вот и идите и там марафоны устраивайте. Решили весь город без движения оставить?», возмутились тоболяки.

Также нарекания у жителей города вызвала и организация спортивного мероприятия. Во-первых, на маршрутах забегов не были организованы точки, где участники смогли бы остановиться и попить воды. Кроме того, медики не дежурили на протяжении всего маршрута.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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