Тоболяки раскритиковали полумарафон из-за перекрытых дорог

«Во всем мире люди на стадионах бегают. Даже олимпиады на стадионах проходят. У нас вечно весь город перекроют. Спортплощадок и стадионов мало что ли? Настроили вот и идите и там марафоны устраивайте. Решили весь город без движения оставить?», возмутились тоболяки.