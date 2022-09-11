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Сотрудники ГИБДД помогли тюменской семье спасти жизнь дочери

11 сентября 12:27
Фото: 1Mi
Инспекторы ГИБДД помогли доехать до больницы тюменской семье с больным ребенком из поселка Успенка. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 сентября. Мама малышки Надежда Мельникова рассказала «Нашему Городу», что у дочери поднялась высокая температура и началась рвота.

Кроме того, ребенка сильно трясло и она периодически теряла сознание.

Поскольку скорая помощь ехала очень долго, родители приняли решение самостоятельно отвезти девочку в больницу.

«Подъехав к посту ДПС, расположенному в районе поселка Московский трассы Екатеринбург — Тюмень, я выскочила из машины и попросила инспектора ДПС помочь нам и сопроводить через светофоры, так как ребенок терял сознание», рассказала девушка.

По словам девушки, сотрудники ГИБДД сразу же согласились помочь. И с их помощью семья довольно быстро добралась до Тюменской областной клинической инфекционной больницы.

«Этот поступок показал, насколько наши сотрудники ГИБДД собраны и готовы прийти на помощь в любой ситуации. Экипаж „0104“. Дежурство в ночь с 10 на 11 сентября. Имя одного из инспекторов — Вадим. К сожалению, не успела уточнить имя второго инспектора. Мы, семья Мельниковых, выражаем огромную признательность и благодарность экипажу „0104“», подчеркнула Надежда.

По словам девушки, на данный момент здоровью девочки ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей инфекционной больницы на улице Комсомольской, 54. Предварительный диагноз — ротовирусная инфекция.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники МЧС во время пожара спасли мужчину, потерявшего сознание из-за отравления угарным газом. Огнеборцы на руках вынесли пострадавшего из квартиры на свежий воздух. Инцидент произошел в конце августа на улице Береговой.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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