Сотрудники ГИБДД помогли тюменской семье спасти жизнь дочери

«Этот поступок показал, насколько наши сотрудники ГИБДД собраны и готовы прийти на помощь в любой ситуации. Экипаж „0104“. Дежурство в ночь с 10 на 11 сентября. Имя одного из инспекторов — Вадим. К сожалению, не успела уточнить имя второго инспектора. Мы, семья Мельниковых, выражаем огромную признательность и благодарность экипажу „0104“», подчеркнула Надежда.