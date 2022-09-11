Сотрудники ГИБДД помогли тюменской семье спасти жизнь дочери

Кроме того, ребенка сильно трясло и она периодически теряла сознание.
Поскольку скорая помощь ехала очень долго, родители приняли решение самостоятельно отвезти девочку в больницу.
«Подъехав к посту ДПС, расположенному в районе поселка Московский трассы Екатеринбург — Тюмень, я выскочила из машины и попросила инспектора ДПС помочь нам и сопроводить через светофоры, так как ребенок терял сознание», рассказала девушка.
По словам девушки, сотрудники ГИБДД сразу же согласились помочь. И с их помощью семья довольно быстро добралась до Тюменской областной клинической инфекционной больницы.
«Этот поступок показал, насколько наши сотрудники ГИБДД собраны и готовы прийти на помощь в любой ситуации. Экипаж „0104“. Дежурство в ночь с 10 на 11 сентября. Имя одного из инспекторов — Вадим. К сожалению, не успела уточнить имя второго инспектора. Мы, семья Мельниковых, выражаем огромную признательность и благодарность экипажу „0104“», подчеркнула Надежда.
По словам девушки, на данный момент здоровью девочки ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей инфекционной больницы на улице Комсомольской, 54. Предварительный диагноз — ротовирусная инфекция.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники МЧС во время пожара спасли мужчину, потерявшего сознание из-за отравления угарным газом. Огнеборцы на руках вынесли пострадавшего из квартиры на свежий воздух. Инцидент произошел в конце августа на улице Береговой.