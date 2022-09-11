На следующей неделе в Тюмени потеплеет до + 17

В понедельник, 12 сентября, осадки прекратятся, но теплее не станет. В темное время суток температура воздуха составит + 5 + 9, в дневные часы + 11 + 12.
Во вторник, 13 сентября, в областную столицу вернется солнечная погода. Также ожидается небольшое потепление. Ночью термометры покажут + 7 + 9, к полудню воздух прогреется до + 13 + 15. В среду и четверг погода тюменцев также порадует.
По прогнозам метеорологов, осадков в эти дни не ожидается. Ночная температура воздуха составит + 10 + 14, в светлое время суток термометры покажут + 16 + 17.