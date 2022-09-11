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На следующей неделе в Тюмени потеплеет до + 17

11 сентября 03:07
Фото: 1Mi
Дождь, северный ветер скоростью 3,5 метров в секунду и температура воздуха + 10 + 11 ожидают жителей Тюмени в воскресенье, 11 сентября. По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров покажут + 5 + 8, днем + 8 + 11.

В понедельник, 12 сентября, осадки прекратятся, но теплее не станет. В темное время суток температура воздуха составит + 5 + 9, в дневные часы + 11 + 12.

Во вторник, 13 сентября, в областную столицу вернется солнечная погода. Также ожидается небольшое потепление. Ночью термометры покажут + 7 + 9, к полудню воздух прогреется до + 13 + 15. В среду и четверг погода тюменцев также порадует.

По прогнозам метеорологов, осадков в эти дни не ожидается. Ночная температура воздуха составит + 10 + 14, в светлое время суток термометры покажут + 16 + 17.

#Новости#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
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