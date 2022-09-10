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Жители тюменского дома три месяца живут без горячей воды по вине управляющей компании

10 сентября 07:36
Фото: 1Mi
Жители тюменского дома на улице Олимпийской, 32, уже три месяца живут без горячей воды. При этом ограничения подачи тепловой энергии со стороны УСТЭК отсутствуют — проблема заключается в управляющей компании.

«Третий месяц нет горячей воды. Управляющая компания постоянно кормит „завтраками“. Сначала говорили, что дадут воду 1 августа, потом сказали, что 1 сентября. Дадут ли горячую воду 1 октября — неизвестно», пожаловались тюменцы.

При этом горожане отмечают, что установить водонагреватель в квартире невозможно — нагрузку не выдержит старая электропроводка.

Согласно данным портала «Тюмень — наш дом», здание на улице Олимпийской, 32, обслуживает управляющая компания «Вектор». Предприятие работает в Тюмени с 2018 года. В 2021 году УК понесла убытки в размере 3,7 миллионов рублей.

Отзывы в интернете о компании по большей части негативные. Тюменцы жалуются на грязь в подъездах, запущенность дворовой территории, грубых операторов

«Самая ужасная компания. Ничего не делают до конца все бросают на не доделанном. Отвратительное отношение к собственникам. Диспетчера хамят, задаёшь вопрос - ответить не могут. Ужасная УК, ни за что не отвечающая, ничего не знающая, но деньги собирающая», пишут тюменцы об УК «Вектор».

Отметим, на данный момент в Тюмени завершены все семь этапов гидравлических испытаний тепловых сетей. Продолжается реконструкция котельной № 25, начавшаяся в середине мая. По планам ремонтные работы завершат к 30 сентября, а это значит, что к концу месяца горячую воду дадут жителям домов на улицах Мелиораторов, 70 лет Октября, Голышева, Сидора Путилова.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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