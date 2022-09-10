Жители тюменского дома три месяца живут без горячей воды по вине управляющей компании

«Самая ужасная компания. Ничего не делают до конца все бросают на не доделанном. Отвратительное отношение к собственникам. Диспетчера хамят, задаёшь вопрос - ответить не могут. Ужасная УК, ни за что не отвечающая, ничего не знающая, но деньги собирающая», пишут тюменцы об УК «Вектор».