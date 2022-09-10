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В Тюменской области выявили более 1100 случаев COVID-19. Один человек скончался

10 сентября 08:45
Фото: 1Mi
У более 1 тысячи 130 жителей Тюменской области выявили коронавирус за минувшие сутки. 39 человек были госпитализированы в больницы, один житель региона скончался. Всего за последние 30 дней, согласно данным оперштаба, в регионе из-за COVID-19 погибли три человека.

В целом за последнюю неделю в Тюменской области было выявлено 6 тысяч 921 случай заболевания коронавирусом, что на 40% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В регионе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в медицинские учреждения региона поступило около полутора миллиона комплектов вакцины от COVID-19 для взрослых и около четырех тысяч комплектов детской вакцины.

Полный курс вакцинации в регионе прошли более 1,1 миллиона человек, в том числе 2,8 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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