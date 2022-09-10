В Тюменской области выявили более 1100 случаев COVID-19. Один человек скончался

В целом за последнюю неделю в Тюменской области было выявлено 6 тысяч 921 случай заболевания коронавирусом, что на 40% больше по сравнению с предыдущей неделей.
В регионе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в медицинские учреждения региона поступило около полутора миллиона комплектов вакцины от COVID-19 для взрослых и около четырех тысяч комплектов детской вакцины.
Полный курс вакцинации в регионе прошли более 1,1 миллиона человек, в том числе 2,8 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет.