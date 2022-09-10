В Тюмени семь человек отравились угарным газом. Среди пострадавших — трое детей

В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе трое детей. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вызов в скорую помощь был зарегистрирован в 3:50. Спустя семнадцать минут врачи приехали на место происшествия. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Шесть человек госпитализировали.