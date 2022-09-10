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В субботу синоптики ожидают в Тюмени прохладную погоду

10 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В субботу синоптики ожидают в Тюмени прохладную погоду, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха не поднимется выше + 13 градусов, практически весь день в городе будет пасмурно. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, днём возможны осадки (влажность около 65%).

Пасмурная погода сохранится и в воскресенье, днём температура воздуха составит + 12 градусов. Скорость ветра повысится до 2-4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

В понедельник погода в городе практически не изменится. Днём возможен небольшой дождь, температура воздуха составит + 12 градусов. Влажность снизится до 60%, ветер западный 1-3 метра в секунду.

В конце уже следующей недели в областной столице возможно потепление до + 17 градусов и ясная погода.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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