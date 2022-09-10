В субботу синоптики ожидают в Тюмени прохладную погоду

Днём температура воздуха не поднимется выше + 13 градусов, практически весь день в городе будет пасмурно. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, днём возможны осадки (влажность около 65%).
Пасмурная погода сохранится и в воскресенье, днём температура воздуха составит + 12 градусов. Скорость ветра повысится до 2-4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
В понедельник погода в городе практически не изменится. Днём возможен небольшой дождь, температура воздуха составит + 12 градусов. Влажность снизится до 60%, ветер западный 1-3 метра в секунду.
В конце уже следующей недели в областной столице возможно потепление до + 17 градусов и ясная погода.