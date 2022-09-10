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УЕФА ничем не сможет помочь российским футболистам

9 сентября 21:56
Фото: pxhere.com
В УЕФА заявили, что вопрос пересечения границы прибалтийстких стран не входит в компетенцию союза, и посоветовали обращаться в соответствующие органы.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылающегося не пресс-службу организации.

Накануне стало известно о том, что Латвия, Литва и Эстония закрывают свои границы для россиян, в том числе, тех, у кого есть действующая шенгенская виза. Исключение составят поездки к родственникам и прочие необходимые визиты.

Запрет коснется только путешественников с туристическими визами. Кроме того, ранее страны ЕС приостановили действие облегченного визового режима с Россией. Теперь за оформление необходимых документов придется заплатить 80 евро вместо 35, а также собрать большее количество различных справок.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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