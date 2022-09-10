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Тюменскую пенсионерку, отправившуюся в лес за грибами два дня назад, нашли

10 сентября 05:27
Фото: "ЛизаАлерт"
Тюменскую пенсионерку Валентину Ткач (Бурову), потерявшуюся в лесу рядом с деревней Черепаново, нашли сегодня утром. Женщина провела в лесу почти двое суток. Об успешном завершении поисков 77-летней тюменки «Нашему Городу» рассказали в областном УМВД.

На данный момент пожилая женщина находится под наблюдением медиков, но ее здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Валентина Ткач днем 8 сентября ушла в лес за грибами и после этого перестала выходить на связь. Поиски пенсионерки вели волонтеры ПО ЛизаАлерт», сотрудники полиции, волонтеры. Женщину обнаружили в 15 километрах от того места, куда она направлялась.

Добавим, что до сих пор продолжаются поиски потерявшейся в лесу в районе Велижанского тракта 72-летней Надежды Потаповой. Поиски продолжаются почти неделю — с 4 сентября. Но пока положительных результатов нет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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