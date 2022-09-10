Тюменскую пенсионерку, отправившуюся в лес за грибами два дня назад, нашли

Напомним, Валентина Ткач днем 8 сентября ушла в лес за грибами и после этого перестала выходить на связь. Поиски пенсионерки вели волонтеры ПО ЛизаАлерт», сотрудники полиции, волонтеры. Женщину обнаружили в 15 километрах от того места, куда она направлялась.